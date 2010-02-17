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Биткоин переехал в Китай

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Старый Сегодня, 15:35
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
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Биткоин переехал в Китай
Народный банк Китая (НБК) заподозрил шанхайскую биржу BTCC и пекинские OKCoin и Huobi в маржинальном финансировании, которое обернулось аномальной волатильностью на рынке. По мнению регулятора, биржи биткоинов нарушали правила предоставления финансовых услуг и дозволенные границы ведения бизнеса. Кроме того, у этих бирж отсутствует соответствующий международным требованиям контроль за отмыванием денег, утверждает НБК.


Народный банк начал проверять биржи ранее в этом месяце, напоминают "Ведомости". О проверках на BTCC стало известно после того, как биткоин продемонстрировал слишком резкий даже для этой валюты скачок курса, подорожав 5 января до исторического максимума $1161,89. Неделю спустя за биткоин давали лишь $752,5, а потом он снова стал дорожать, достигнув $894 в четверг.

По словам аналитика Wedbush Securities Джила Луриа, ралли предшествующих нескольких недель на этом рынке было вызвано оттоком капитала из Китая и спекуляциями. Кроме того, определенное давление на стоимость биткоина оказало и беспокойство о том, что Китай ужесточит правила использования криптовалюты. Сейчас три китайские биржи контролируют 94% глобального рынка, и самые крупнейшие по обороту - OKCoin и BTCC, где биткоины торгуются в юанях.

В 2015 году Китай решил сократить отток капитала из страны путем введения ограничения на валютные операции граждан. Однако криптовалюта все равно позволяет китайцам выводить деньги из страны, и трейдеры от лица граждан, а также малого и среднего бизнеса покупают биткоины за юани на местных биржах для последующей продажи на зарубежных биржах за доллары. По оценке Chainanalysis, с помощью биткоинов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд.

По мнению Луриа, разговорами об отмывании денег правительство просто хочет прикрыть лазейку для вывода капитала. Операционный директор пекинской Remitsy Нил Вудфайн предположил, что в краткосрочной перспективе неопределенность будет давить на стоимость биткоина. Только после появления каких-то правил весь сектор сможет работать, не опасаясь вмешательства со стороны Китая, отмечает эксперт.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 15:40
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 630
Благодарностей: 62
КП: 0.077
Re: Биткоин переехал в Китай
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
с помощью биткоинов в 2016 года из Китая было выведено $2 млрд.
так если раскинуть на количество населения в стране то это будут копейки.
Да и не верю я в то что мелкие бизнесмены спекулируя биткоинами могли нанести такой урон, скорее всего правительство Китая пытается хоть как то оправдать вытекание средств из страны.Вот и цепляются за каждую возможность оправдаться.
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