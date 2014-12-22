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Цена вопроса Банк Al Rajhi устанавливает сканеры отпечатков пальцев для мгновенной вы
Цена вопроса Банк Al Rajhi устанавливает сканеры отпечатков пальцев для мгновенной выдачи карт
Банк Al Rajhi из Саудовской Аравии внедрил биометрические считыватели отпечатков пальцев для мгновенной выдачи дебетовых карт клиентам по всей сети филиалов.
Банк уже установил около 100 специально разработанных устройств Diebold Nixdorf при взаимодействии с компанией Alhamrani Universal.
Для того, чтобы распечатать новую дебетовую карту, потребители аутентифицируют себя с помощью отпечатков пальцев и выбирают имя, которое будет на ней отображено.
Новые терминалы самообслуживания дополнительно оборудованы инструментом печати чековых книжек, заявлений об открытии предварительного счёта, а также местных и международных денежных переводов.
«Мы очень рады быть первым банком, внедрившим эту уникальную систему в регионе, которая обеспечит нашим клиентам моментальное индивидуальное обслуживание», – говорит генеральный директор розничной банковской группы Al Rajhi Салех Алзумай.
Специально для mmgp.ru