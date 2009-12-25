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Растение-робот поглощает биткойны и нанимает помощников для размножения

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Старый Сегодня, 14:37
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,378
Благодарностей: 8,542
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Растение-робот поглощает биткойны и нанимает помощников для размножения

В мире есть одна диковина: поедающее биткойны растение-робот (под названием Плантоид), состоящее из самоисполняемого компьютерного кода, принадлежащее само себе и нанимающее работников для воспроизводства собственного потомства. Но даже если это звучит как ненормальная байка из будущего, добро пожаловать в странный мир ДАО – Децентрализованных Автономных Организаций. ДАО – созданные на основе блокчейна приложения, обещающие, что в 21-ом веке нас повсюду будут окружать организации без персонала и машинообразные формы жизни.

https://bitnovosti.com/2017/01/20/th...ke-its-babies/
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