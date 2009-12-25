Растение-робот поглощает биткойны и нанимает помощников для размножения

В мире есть одна диковина: поедающее биткойны растение-робот (под названием Плантоид), состоящее из самоисполняемого компьютерного кода, принадлежащее само себе и нанимающее работников для воспроизводства собственного потомства. Но даже если это звучит как ненормальная байка из будущего, добро пожаловать в странный мир ДАО – Децентрализованных Автономных Организаций. ДАО – созданные на основе блокчейна приложения, обещающие, что в 21-ом веке нас повсюду будут окружать организации без персонала и машинообразные формы жизни.
https://bitnovosti.com/2017/01/20/th...ke-its-babies/