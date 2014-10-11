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Минфин ждет ослабления рубля на 10%

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Старый Сегодня, 14:26
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 26
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КП: 0.000
Минфин ждет ослабления рубля на 10%
Дефицит бюджета в 2017 году может составить 1,5% ВВП РФ при цене нефти марки Urals на уровне 50 долларов за баррель, или 0,7% ВВП при нефти 55 долларов за баррель. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters со ссылкой на документы Минфина РФ, в которых содержатся предложения по новому бюджетному правилу.

Согласно документу, траты из Резервного фонда в текущем году составят 408 млрд рублей, если среднегодовая цена Urals будет на уровне $50 за баррель, а с учетом дальнейшего роста цены Резервный фонд начнет пополняться и при $55 за баррель он увеличится на 241 млрд рублей.
Кроме того Минфин прогнозирует, что, с учетом политики сдерживания расходов бюджета, среднегодовой курс рубля в 2017 году при средней стоимости нефти на уровне 50 долларов за баррель будет на уровне 66,3 рубля за доллар, а при 55 долларах - 64,9 рубля.
При этом, в случае роста цен на нефть до 70 долларов, национальная валюта, по оценкам Минфина, может подорожать до 50 рублей за доллар, если власти передумают и начнут тратить дополнительные доходы от нефти, а при их накапливании доллар будет стоить в районе 61 рубля.


Согласно документам, Россия может ограничить расходы из резервов при цене нефти Urals на уровне от 40 до 55 долларов за баррель, направляя доходы, полученные от нефти выше 40 долларов за баррель, на покрытие дефицита бюджета. При этом, если средняя стоимость Urals будет 55 долларов или выше за баррель, этих доходов будет достаточно для пополнения Резервного фонда.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о возможности покупки валюты Банком России на внутреннем рынке при текущих ценах на нефть и о подготовке плана снижения долгосрочной волатильности рубля.
Бюджетное правило

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов, исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.
После резкого падения цен на нефть в прошедшем году правило фактически не работало, после чего в бюджете-2016 была закреплена его приостановка. Однако в ноябре 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что считает разумным и необходимым сформулировать новое бюджетное правило. Премьер тогда подчеркнул, что наличие бюджетного правила лучше, чем его отсутствие, несмотря на то, что предыдущее бюджетное правило активно критиковалось. Но работа по бюджетному правилу, по мнению главы кабинета министров, лучше, чем ситуация, когда доходы бюджета распределяются вне этого правила.
Несколько ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что разработка нового бюджетного правила и его принятие - ключевая задача Минфина РФ на ближайшее время. Минфин планирует с 2020 г. ввести новое бюджетное правило, которое позволит снизить влияние волатильности сырьевых рынков на экономику России.
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