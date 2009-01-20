Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:42 Сегодня, 14:42 Сегодня, 14:14 #1 BigBoi Профессионал

Имя: Филипп Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 29.12.2015 Сообщений: 960 Благодарностей: 296 КП: 0.343 Как запустить сарафанное радио: 5 советов Как запустить сарафанное радио: 5 советов от интернет-магазина одежды Everlane



Everlane, компания по производству и продаже модной одежды, открывшаяся в 2011 году, ведет политику «радикальной прозрачности». Согласно отчетам, меньше чем за три года компания заработала 12 млн долларов. Некоторые вещи от Everlane носят даже знаменитости. Итак, как же Everlane удалось достичь такого успеха?



1. Политика «радикальной прозрачности»



Показать всё, что скрыто. Политика «радикальной прозрачности» Everlane напрямую связана с клиентами, которые рассказывают своим друзьям и знакомым об этом необычном бренде.



Многие знают о темной стороне швейной промышленности, но как же мало мы знаем о том, из чего именно изготавливается наша одежда.



Теперь современные покупатели более осведомлены об этом, но некоторые все еще остаются скептически настроенными. Они хотят больше знаний, но большинство компаний их не предоставляют.



Поэтому обещание Everlane ничего не скрывать о производстве и продаже вещей, вдохновляет и радует покупателей.



Компания предоставляет подробную информацию о товарах. Сколько стоят вещи и сколько получает бренд за каждую проданную рубашку или сумку.







Информация обо всех фабриках, изготавливающих продукцию Everlane, также представлена на сайте. Она включает историю компании, информацию о количестве сотрудников и их отзывы о самих фабриках. Также на сайте есть фотографии, демонстрирующие рабочие условия.







Everlane свободно предоставляет своим клиентам любую информацию о процессе производства, поэтому покупатели и принимают осознанные решения.



Такой уровень открытости демонстрирует уважение и доверие к клиентам.



Совет: Мы уважаем честных людей. Не стоит скрывать то, как вы выведете свой бизнес. Ведь только тогда клиенты начнут доверять вам.



2. Everlane приглашает клиентов на производство







Компания проводит экскурсии по фабрикам в Лос-Анджелесе. Поэтому покупатели точно знают, как производят одежду



В июле 2014 года Everlane провели первую экскурсию. Одну из фабрик и красильный цех в Лос-Анджелесе посетило даже знаменитые иконы стиля, имеющие множество поклонников в социальных сетях.



Представители компании не скрывают информацию о фабриках одежды, приглашают публичных деятелей посетить их и тем самым вывести политику прозрачности на новый уровень.



Лидеры мнений, посетившие фабрики, потом рассказали о бренде в своих профилях в социальных сетях. Тем самым распространяя информацию о бренде среди своих поклонников.



Совет: Знаменитости в социальных сетях могут обратить на себя внимание одновременно тысяч людей. Потратьте время и силы на то, чтобы вызвать у них хорошие впечатления о вашем бренде. Чтобы они, в свою очередь, поделились этими впечатлениями со своими поклонниками.



3. Интересная упаковка Everlane







Необычная упаковка вдохновляет людей делится фотографиями новых вещей в социальных сетях.



Когда дело доходит до шопинга, каждая стадия этого процесса – очередная уникальная возможностью удивить клиента.



В Everlane каждый продукт поставляется в приятной на вид экологически чистой упаковке и с небольшой благодарственной запиской. Это побуждает клиентов делиться фотографиями новых, только что купленных вещей в социальных сетях.







Упаковка и записка для каждого покупателя индивидуальны. Это доказывает, что компания обращает внимание даже на такие мелкие детали.



Совет: Ваши клиенты – основа всей компании. Поэтому выражайте им свою благодарность, как можно чаще.



4. Создавайте яркие события в жизнь клиентов







Хэштегом от Everlane #WhereITravel в Instagram было отмечено 11 000 тысяч фотографий. А самые интересные были показаны на выставках в галерее.



По словам Майкла Прейсмана, именно благодаря устной рекламе и активности покупателей в социальных сетях у Everlane так много поклонников.



В 2013 году представители Everlane запустили в Instagram необычную рекламную кампанию. Они попросили своих поклонников-путешественников отметить хэштегом #whereItravel свои летние фотографии, сделанные в разных уголках Земли



Каждую неделю отбирались 10 лучших фотографий, которые позже были представлены в нью-йоркской галерее.



Этим хэштегом было отмечено более 11 000 фотографий. Чтобы выбрать лучшие, Everlane даже организовала вечернюю церемонию открытия выставки.



Пока обычные хэштеги делали бренду рекламу и привлекали покупателей, Everlane не забывали благодарить поклонников, которые поддерживали компанию.



Совет: Чем счастливее ваши клиенты, тем лучше впечатление у них о вас сложится и тем больше они расскажут своим друзьям о вас.



5. Предлагайте самым лояльным клиентам эксклюзивные вещи







Everlane пригласили клиентов примерить новые брюки и оставить свой отзыв. Список кандидатов насчитывал почти 12 000 человек.



Когда в Everlane приняли решение сшить первые брюки, сотрудники компании потратили больше года на их дизайн, воплощение его в жизнь и подготовку к производственному процессу.



Но когда Everlane пригласили некоторых клиентов примерить одежду, список оказался намного больше, чем ожидалось.



Эти счастливчики не только получили шанс примерить брюки раньше других. Их мнения и отзывы также учитывались при релизе.



Не только бренд получил рекламу. Некоторые клиенты получили право похвастаться тем, что первыми примерили еще не выпущенные вещи.



Совет: Люди любят эксклюзив. И им нравится пробовать то, что не могут испытать другие. Пригласите клиентов поучаствовать в особенной и эксклюзивной акции. Например, попросите их «протестировать» ваш последний продукт или коллекцию.



Заключение



Everlane уделяет много внимания своим клиентам, доверяя им и пробуждая в них лишь самые теплые чувства.



Компания публикует их фотографии и просит оставить отзывы о продукции. И каждый клиент чувствуют себя неотъемлемой частью компании. Вот основные способы, которые помогли Everlane развить сарафанное радио. Показать всё, что скрыто. Политика «радикальной прозрачности» Everlane напрямую связана с клиентами, которые рассказывают своим друзьям и знакомым об этом необычном бренде.Многие знают о темной стороне швейной промышленности, но как же мало мы знаем о том, из чего именно изготавливается наша одежда.Теперь современные покупатели более осведомлены об этом, но некоторые все еще остаются скептически настроенными. Они хотят больше знаний, но большинство компаний их не предоставляют.Поэтому обещание Everlane ничего не скрывать о производстве и продаже вещей, вдохновляет и радует покупателей.Компания предоставляет подробную информацию о товарах. Сколько стоят вещи и сколько получает бренд за каждую проданную рубашку или сумку.Информация обо всех фабриках, изготавливающих продукцию Everlane, также представлена на сайте. Она включает историю компании, информацию о количестве сотрудников и их отзывы о самих фабриках. Также на сайте есть фотографии, демонстрирующие рабочие условия.Everlane свободно предоставляет своим клиентам любую информацию о процессе производства, поэтому покупатели и принимают осознанные решения.Такой уровень открытости демонстрирует уважение и доверие к клиентам.Совет: Мы уважаем честных людей. Не стоит скрывать то, как вы выведете свой бизнес. Ведь только тогда клиенты начнут доверять вам.Компания проводит экскурсии по фабрикам в Лос-Анджелесе. Поэтому покупатели точно знают, как производят одеждуВ июле 2014 года Everlane провели первую экскурсию. Одну из фабрик и красильный цех в Лос-Анджелесе посетило даже знаменитые иконы стиля, имеющие множество поклонников в социальных сетях.Представители компании не скрывают информацию о фабриках одежды, приглашают публичных деятелей посетить их и тем самым вывести политику прозрачности на новый уровень.Лидеры мнений, посетившие фабрики, потом рассказали о бренде в своих профилях в социальных сетях. Тем самым распространяя информацию о бренде среди своих поклонников.Совет: Знаменитости в социальных сетях могут обратить на себя внимание одновременно тысяч людей. Потратьте время и силы на то, чтобы вызвать у них хорошие впечатления о вашем бренде. Чтобы они, в свою очередь, поделились этими впечатлениями со своими поклонниками.Необычная упаковка вдохновляет людей делится фотографиями новых вещей в социальных сетях.Когда дело доходит до шопинга, каждая стадия этого процесса – очередная уникальная возможностью удивить клиента.В Everlane каждый продукт поставляется в приятной на вид экологически чистой упаковке и с небольшой благодарственной запиской. Это побуждает клиентов делиться фотографиями новых, только что купленных вещей в социальных сетях.Упаковка и записка для каждого покупателя индивидуальны. Это доказывает, что компания обращает внимание даже на такие мелкие детали.Совет: Ваши клиенты – основа всей компании. Поэтому выражайте им свою благодарность, как можно чаще.Хэштегом от Everlane #WhereITravel в Instagram было отмечено 11 000 тысяч фотографий. А самые интересные были показаны на выставках в галерее.По словам Майкла Прейсмана, именно благодаря устной рекламе и активности покупателей в социальных сетях у Everlane так много поклонников.В 2013 году представители Everlane запустили в Instagram необычную рекламную кампанию. Они попросили своих поклонников-путешественников отметить хэштегом #whereItravel свои летние фотографии, сделанные в разных уголках ЗемлиКаждую неделю отбирались 10 лучших фотографий, которые позже были представлены в нью-йоркской галерее.Этим хэштегом было отмечено более 11 000 фотографий. Чтобы выбрать лучшие, Everlane даже организовала вечернюю церемонию открытия выставки.Пока обычные хэштеги делали бренду рекламу и привлекали покупателей, Everlane не забывали благодарить поклонников, которые поддерживали компанию.Совет: Чем счастливее ваши клиенты, тем лучше впечатление у них о вас сложится и тем больше они расскажут своим друзьям о вас.Everlane пригласили клиентов примерить новые брюки и оставить свой отзыв. Список кандидатов насчитывал почти 12 000 человек.Когда в Everlane приняли решение сшить первые брюки, сотрудники компании потратили больше года на их дизайн, воплощение его в жизнь и подготовку к производственному процессу.Но когда Everlane пригласили некоторых клиентов примерить одежду, список оказался намного больше, чем ожидалось.Эти счастливчики не только получили шанс примерить брюки раньше других. Их мнения и отзывы также учитывались при релизе.Не только бренд получил рекламу. Некоторые клиенты получили право похвастаться тем, что первыми примерили еще не выпущенные вещи.Совет: Люди любят эксклюзив. И им нравится пробовать то, что не могут испытать другие. Пригласите клиентов поучаствовать в особенной и эксклюзивной акции. Например, попросите их «протестировать» ваш последний продукт или коллекцию.Everlane уделяет много внимания своим клиентам, доверяя им и пробуждая в них лишь самые теплые чувства.Компания публикует их фотографии и просит оставить отзывы о продукции. И каждый клиент чувствуют себя неотъемлемой частью компании. Вот основные способы, которые помогли Everlane развить сарафанное радио.

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