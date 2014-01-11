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Что делать с остатками в экзотических валютах?

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Старый Сегодня, 14:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 174
Благодарностей: 11
КП: 0.339
Что делать с остатками в экзотических валютах?
Всем привет!
У меня на PayPal завалялось два фунта стерлингов (GBP), вывести на карту можно начиная лишь с шести, обмена валют, как мы знаем, у PayPal нет. Использую PP для заработка на иностранных буксах, 99 % из них в долларах, не вижу вариантов, где можно было бы получить ещё 4 GBP, чтобы добить до минималки. Так как я могу выковырять эти деньги себе? Или им так и суждено мёртвым грузом лежать на счету?
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Метки
gbp/usd, paypal
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