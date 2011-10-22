ПАММ-счет FX10:10001051 (ICE FX)

Управляемый Счет FX10:10001051 (ICE FX)
Дата создания: 19.01.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD
Управляющий(базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 2 000 USD
Максимальная просадка за неделю: 20%
Максимальное кредитное плечо: 1:20
Инвестор
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 100 USD
Вознаграждение управляющего: 30% (70% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 10%
Анкета трейдера
Тип торговой системы: Price Action
Торгуемые инструменты:
Приемы по увеличению риска:
Прошлые счета: неизвестно
Дополнительно
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Обзор форекс-брокера ICE FX
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