Инаугурационная Трампа

Инаугурационная присяга начнется в 11:30 по местному времени (19:45 по московскому времени) в здании Конгресса. Ровно в 11:45 (19:45 по московскому времени) на лестнице Капитолия присягу примет помощник нового президента Майк Пенс.
В 12:00 (20:00 по московскому времени) новый президент США Дональд Трамп примет присягу в Западном крыле здания, в присутствии руководителя Верховного суда. Затем он произнесет вступительную речь главы Соединенных Штатов. После речи он вместе с супругой вернется в свою резиденцию — Белый дом, а уже бывший президент Барак Обама улетит на вертолете на военную базу Эндрюс.