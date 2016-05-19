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Инаугурационная Трампа

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Старый Сегодня, 12:07
#1
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Белгород
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 63
Благодарностей: 6
КП: 0.143
Инаугурационная Трампа

Инаугурационная присяга начнется в 11:30 по местному времени (19:45 по московскому времени) в здании Конгресса. Ровно в 11:45 (19:45 по московскому времени) на лестнице Капитолия присягу примет помощник нового президента Майк Пенс.

В 12:00 (20:00 по московскому времени) новый президент США Дональд Трамп примет присягу в Западном крыле здания, в присутствии руководителя Верховного суда. Затем он произнесет вступительную речь главы Соединенных Штатов. После речи он вместе с супругой вернется в свою резиденцию — Белый дом, а уже бывший президент Барак Обама улетит на вертолете на военную базу Эндрюс.
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