Разработчик микро-динамиков USound получил €12 млн.

Разработчик микро-динамиков из Граца (Австрия) под названием USound получил €12 млн. финансирования.
Раунд был во главе с австрийской венчурной фирмой eQventure, основанной в Граце, которая также привела основателя ARM Германа Хаузера в качестве бизнес-ангела.
Компания намерена использовать новый капитал для ускорения организационного роста и нанять дополнительный персонал.
Во главе с генеральным директором Ферруччо Боттони, USound разрабатывает и производит передовые аудиосистемы для мобильных приложений на основе МЭМС (микроэлектромеханические системы) технологий, которая позволяет крайнюю степень миниатюризации, а также самый высокий уровень энергоэффективности.
Разработчик теперь готов к выходу на рынок и защищен многочисленными патентами.
USound дает новую парадигму для аудио-интеллектуальных систем в портативных устройствах. USound MEMS микро-колонки это умные компоненты, разработанные для установки в основные платы смартфонов. Компоненты могут включать в себя аудио-усилители, звуковые кодеки и пассивные компоненты, встроенные в акустический пакет со сложными 3D-функциями. Это позволяет проектирование продуктов, которые являются тонкие, легкие, энергоэффективные и умные.
USound стремится улучшить потребительский опыт, предоставляя лучший звук в компактном форм-факторе. Они хорошо вписываются в ушной канал и показывают внутренне низкое тепловыделение. Благодаря идеальному позиционированию, сверхминиатюрные умные компоненты USound смогут вписаться в следующее поколение смарт-наушников.
Также компания будет помогать людям получать удовольствие от жизни, поддерживая слух с помощью инновационных решений в области здравоохранения. Сверхминиатюрные акустические системы разработчика обеспечивают инновационную технологию на рынке слуховых аппаратов.
Решение USound предназначено для установки в современных аудио- и коммуникационных продуктах, они доступны в нескольких размерах и форм-факторах и их производительность может быть точно настроена, чтобы удовлетворить самые взыскательные требования. Они могут быть установлены внутри уха, встроены в наушники или установлены в корпуса акустических систем. Их продукция поставляется со встроенными усилителями, дополнительной электроникой и может быть добавлена по требованию клиента. Команда компании поможет вам в разработке и реализации оптимальной конструкции в соответствии с вашими требованиями.
Перевод специально для MMGP.ru
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