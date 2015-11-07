Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,267 Благодарностей: 737 КП: 0.270

Горькая правда о биткоине



Очень многие уверены, что биткоин – это деньги будущего, в которое можно и нужно инвестировать уже сейчас. Теперь, когда об эмиссии криптовалюты начали задумываться даже центральные банки, полку энтузиастов прибывает. Что, помимо прочего, хорошо сказывается на курсе...



С другой стороны, как только где-то возникает толпа, значит, жди неприятностей. Это правило опытных биржевиков доказало свою работоспособность на самых разных торгуемых активах, от мировых валют до товарных фьючерсов. Применимо ли оно к совершенно иному инструменту, которым является биткоин?



И что такого неприятного может скрываться за его ростом?



Всего за год котировки биткоина к доллару более чем удвоились – несмотря на закономерную коррекцию, которая последовала после пробития им символического рубежа в 1000 долл.





Прозорливые владельцы криптовалюты радостно потирают руки. Второй год подряд биткоин стал самым доходным инструментом для вложений.





Правда, тут нужно заметить, что так бывает не всегда. К примеру, в 2014 году биткоин, потеряв 56% стоимости, оказался первым среди худших. Потребовалось почти два года, чтобы перекрыть те потери.



Но это лишь часть анонсированной неприятной правды. Причём не самая существенная. Куда неприятнее то, что иллюстрирует график ниже.





Если это кажется не очень понятным, то вот пояснение: более 90% торговой активности в биткоине сейчас обусловлено действиями китайских – и только китайских – игроков.



А те вкладываются в криптовалюту не от хорошей жизни. Для них такого рода вложение – средство защиты капитала от конфискаций и репрессий, а также способ вывести честно нажитое за рубеж от греха подальше.



Иными словами, впечатляющий и воодушевляющий рост биткоина – это следствие конъюнктурных факторов, сконцентрированных в одной стране. А вовсе не свидетельство растущего признания криптовалюты.



Биткоин теперь – это на 90+ процентов китайская история, и на 100% – спекулятивная.



И это – правда.



А вы доверяете биткоину?



Источник Очень многие уверены, что биткоин – это деньги будущего, в которое можно и нужно инвестировать уже сейчас. Теперь, когда об эмиссии криптовалюты начали задумываться даже центральные банки, полку энтузиастов прибывает. Что, помимо прочего, хорошо сказывается на курсе...С другой стороны, как только где-то возникает толпа, значит, жди неприятностей. Это правило опытных биржевиков доказало свою работоспособность на самых разных торгуемых активах, от мировых валют до товарных фьючерсов. Применимо ли оно к совершенно иному инструменту, которым является биткоин?И что такого неприятного может скрываться за его ростом?Всего за год котировки биткоина к доллару более чем удвоились – несмотря на закономерную коррекцию, которая последовала после пробития им символического рубежа в 1000 долл.Прозорливые владельцы криптовалюты радостно потирают руки. Второй год подряд биткоин стал самым доходным инструментом для вложений.Правда, тут нужно заметить, что так бывает не всегда. К примеру, в 2014 году биткоин, потеряв 56% стоимости, оказался первым среди худших. Потребовалось почти два года, чтобы перекрыть те потери.Но это лишь часть анонсированной неприятной правды. Причём не самая существенная. Куда неприятнее то, что иллюстрирует график ниже.Если это кажется не очень понятным, то вот пояснение: более 90% торговой активности в биткоине сейчас обусловлено действиями китайских – и только китайских – игроков.А те вкладываются в криптовалюту не от хорошей жизни. Для них такого рода вложение – средство защиты капитала от конфискаций и репрессий, а также способ вывести честно нажитое за рубеж от греха подальше.Иными словами, впечатляющий и воодушевляющий рост биткоина – это следствие конъюнктурных факторов, сконцентрированных в одной стране. А вовсе не свидетельство растущего признания криптовалюты.Биткоин теперь – это на 90+ процентов китайская история, и на 100% – спекулятивная.И это – правда.А вы доверяете биткоину?

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