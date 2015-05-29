Стартап в Европе? -Легко! Эстония и Франция запускают стартап-визы для иностранцев!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что правительством Эстонии и Франции запускается программа стартап-виз. Давайте по порядку рассмотрим эту программу в каждой стране по отдельности.
Эстония
Власти Эстонии запустили программу выдачи стартап-виз предпринимателям и специалистам из-за пределов Евросоюза. Проект Startup Estonia развивается эстонским стартап-сообществом при поддержке министерства внутренних дел страны.
На получение стартап-визы может претендовать предприниматель, желающий развивать собственный проект в Эстонии. Если у заявителя уже есть компания в Эстонии, он может запросить вид на жительство.
Заявку на получение стартап-визы рассматривает специальный Стартап-комитет (Startup Committee), состоящий из участников местного стартап-сообщества. Организация принимает решение в течение десяти рабочих дней, после чего заявитель при положительном решении получает специальный код, с которым можно подать документы на получение визы в ближайшем посольстве Эстонии.
Программой также могут воспользоваться местные стартапы, желающие нанять иностранного специалиста, проживающего за пределами Евросоюза. Для этого необходимо подать заявление о привлечение зарубежных сотрудников на льготных условиях. В случае одобрения заявки Стартап-комитетом компания получает право на найм иностранных сотрудников на срок до пяти лет.
При более длительном сотрудничестве иностранный сотрудник должен будет подать документы на получение вида на жительство.
Франция
Французское правительство объявило о новой программе — French Tech Visa, которая дает возможность зарубежным техническим специалистам получить визу для себя и семьи.
Об этом сообщает TechCrunch, подтверждая информацию словами Аксель Лемэр, французского госсекретаря по цифровым технологиям.
Как сообщается, это — часть более глобального проекта Passeport Talent. French Tech Visa направлена на привлечение иностранцев, занятых в хайтек-отрасли: основателей и сотрудников стартапов; сотрудников-иностранцев, желающих присоединиться к французским стартапам; инвесторов и ангелов.
По процедуре French Tech Visa предприниматель получает визу на 4 года, с возможностью продления. Супругу или супруге обещают выдавать разрешение на жительство и разрешение на работу во Франции.
Также эта программа будет связываться с акселераторами и мировыми конкурсами стартапов — к примеру, команды-победители смогут рассчитывать на ускоренную процедуру выдачи визы.
Французское правительство также рассчитывает создать список из 100+ французских стартапов — если иностранца нанимает одна из этих компаний, он получит визу.
На сайте проекта речь идет о скором запуске проекта, всем заинтересованным предлагается подписаться на обновления.
Как известно, в декабре 2016 года израильское управление инноваций запустило программу “Инновационные визы” для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Нужно ли и другим странам Евросоюза вводить подобные программы? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим