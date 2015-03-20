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Кабмин увеличил оклады госслужащих на 15%

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Имя: Максим
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Кабмин увеличил оклады госслужащих на 15%

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что должностные оклады госслужащих и других категорий работников госорганов вырастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2000 гривен согласно закону “О госслужбе”.

Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов, сообщает пресс-служба КМУ.

Также данным правительственным актом сортируются отнесения должностей государственной службы в соответствующие группы оплаты труда.

Кроме того, с нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер пенсий и стипендий.

В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – до 30%.

Напомним, что с 1 января 2017 первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, составляет 1 тыс. 600 грн, а минимальная заработная плата составит 3 тыс. 200 грн. – она выросла на 100%.

Существенно в текущем году вырастут стипендии студентов.

В частности, минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV р.а.- на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%.

Что думаете о выше изложенном, друзья? Хорошо ли такое повышение зарплат скажется на экономике Украины? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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