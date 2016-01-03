Рост цен на недвижимость в еврозоне в 2016 году оказался рекордным за 8 лет

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что рост цен на недвижимость в Еврозоне в III квартале 2016 года оказался рекордным за последние 8 лет.
Стоимость жилой недвижимости в еврозоне в третьем квартале прошлого года выросла самыми высокими темпами с первого квартала 2008 года, то есть незадолго до начала глобального финансового кризиса.
Цены на дома поднялись в июле-сентябре на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза.
Относительно второго квартала подъем составил 1,3%.
Подорожание жилой недвижимости отражает стабильное сокращение уровня безработицы, а также низкие процентные ставки, отмечает MarketWatch. Повышение цен на дома может поддержать экономический рост в ближайшие месяцы, поскольку домовладельцы будут чувствовать себя богаче и вследствие этого могут увеличить свои расходы.
В Германии в третьем квартале стоимость домов выросла на 6,2% в годовом исчислении, в Испании – на 4% и в Ирландии – на 7,1%.
Что думаете о выше изложенному, друзья? Будут ли так стремительно расти цена на недвижимость в Европе и дальше? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим