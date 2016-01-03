Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,656 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рост цен на недвижимость в еврозоне в 2016 году оказался рекордным за 8 лет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:19
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,722
Благодарностей: 1,052
Записей в блоге: 7
КП: 0.368
Рост цен на недвижимость в еврозоне в 2016 году оказался рекордным за 8 лет

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что рост цен на недвижимость в Еврозоне в III квартале 2016 года оказался рекордным за последние 8 лет.

Стоимость жилой недвижимости в еврозоне в третьем квартале прошлого года выросла самыми высокими темпами с первого квартала 2008 года, то есть незадолго до начала глобального финансового кризиса.

Цены на дома поднялись в июле-сентябре на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза.

Относительно второго квартала подъем составил 1,3%.

Подорожание жилой недвижимости отражает стабильное сокращение уровня безработицы, а также низкие процентные ставки, отмечает MarketWatch. Повышение цен на дома может поддержать экономический рост в ближайшие месяцы, поскольку домовладельцы будут чувствовать себя богаче и вследствие этого могут увеличить свои расходы.

В Германии в третьем квартале стоимость домов выросла на 6,2% в годовом исчислении, в Испании – на 4% и в Ирландии – на 7,1%.

Что думаете о выше изложенному, друзья? Будут ли так стремительно расти цена на недвижимость в Европе и дальше? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинцы активно покупали зарубежную недвижимость в 2016 году moskva Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.01.2017 02:56
Доклад: рост ВВП КНР в 2016 году составит 6,7 процента TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.12.2016 09:52
Институциональные инвесторы ожидают рост хедж-фондов в 2016 году bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2016 23:37
Объявлены самые перспективные страны для инвестиций в недвижимость в 2016 году Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.01.2016 03:26
Обезьяна в прямом эфире предсказала рост рубля в 2016 году Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 16 03.01.2016 05:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Adrenolin
Тото в Бетфаир или Pools Betting
От Adrenolin в разделе «Барахолка»
Аватар ResMonited
gold-catch.com - gold-catch
От ResMonited в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар МОЛ
Южная Корея в 2020 году выведет монеты из оборота
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Саудовская Аравия начинает процесс приватизации корпорации Saudi Aramco Oil Co
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lusnikoff
14in10days.com - 80% рефских
От lusnikoff в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
jackson-traders.com - jackson-traders.com
От actively в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube