Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Egyptgame.ru - Egypt Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:52
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,744
Благодарностей: 71
КП: 0.052
Egyptgame.ru - Egypt Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 17.01.2017




Цитата:
Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательный мир древнего Египта! Нанимайте понравившихся Вам героев,
которые будут круглосуточно добывать Вам артефакты для продажи.
Продавайте артефакты и получайте деньги на свой электронный кошелек в автоматическом режиме, без баллов и ограничений!
Об игре:

ГЕРОИ
Нанимайте персонажей, которые будут добывать Вам артефакты. Чем больше у вас героев и чем выше их стоимость
тем больше артефактов они будут приносить. Собрать и продать все артефакты Вы можете в пирамиде.
Средства за продажу аретфактов, распределяются в пропорциях 90% на счет для вывода и 10% на баланс для покупок.
Так же вы можете обменять своих героев на героев следующего уровня (например "Раба" на "Наложницу" за 20000 монет), нажав кнопку "Обменять".


Курс: 100 артефактов = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.

Бонусы:


50 руб. в подарок при регистрации!
20 коп. за каждого реферала!
Запущены акции на пополнение в честь открытия:
+20% в подарок при пополнении до 500 рублей.
25% в подарок при пополнении от 500 до 1000 рублей.
30% в подарок при пополнении от 1000 до 2500 рублей.
35% в подарок при пополнении от 2500 до 5000 рублей.
40% в подарок при пополнении от 5000 до 10000 рублей.

50% в подарок при пополнении от 10000 рублей.


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для выплаты!


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, Perfect Money


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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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