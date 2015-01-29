Egyptgame.ru - Egypt Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 17.01.2017
Об игре:
ГЕРОИ
Цитата:
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Зарегистрируйтесь и окунитесь в увлекательный мир древнего Египта! Нанимайте понравившихся Вам героев,
которые будут круглосуточно добывать Вам артефакты для продажи.
Продавайте артефакты и получайте деньги на свой электронный кошелек в автоматическом режиме, без баллов и ограничений!
Нанимайте персонажей, которые будут добывать Вам артефакты. Чем больше у вас героев и чем выше их стоимость
тем больше артефактов они будут приносить. Собрать и продать все артефакты Вы можете в пирамиде.
Средства за продажу аретфактов, распределяются в пропорциях 90% на счет для вывода и 10% на баланс для покупок.
Так же вы можете обменять своих героев на героев следующего уровня (например "Раба" на "Наложницу" за 20000 монет), нажав кнопку "Обменять".
Курс: 100 артефактов = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Бонусы:
50 руб. в подарок при регистрации!
20 коп. за каждого реферала!
Запущены акции на пополнение в честь открытия:
+20% в подарок при пополнении до 500 рублей.
25% в подарок при пополнении от 500 до 1000 рублей.
30% в подарок при пополнении от 1000 до 2500 рублей.
35% в подарок при пополнении от 2500 до 5000 рублей.
40% в подарок при пополнении от 5000 до 10000 рублей.
50% в подарок при пополнении от 10000 рублей.
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для выплаты!
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, Perfect Money
Мой вклад: