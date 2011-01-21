Рейтинг мониторов участвующих в сговоре с админами

Всем привет!
Не для кого не секрет,что многие мониторы поддерживают у себя на своих ресурсах статус платит
,уже скамнувшие проекты.Многие с этим сталкивались и многим это знакомо.
Получается что,благодаря такому сговору с админом,монитор получает выплаты с проекта(ов),админ(ны) получают загнанных, по ложному статусу на мониторинге,инвесторов,приносящих,как я считаю,не заслуженную прибыль как мониторам так и админам.
Итог:Админ в +
,Монитор в +
.Инвестор теряет все.-
Считаю это не честной игрой и сродни банальному мошенничеству.
А теперь суть вопроса.Хотел бы узнать у таких же простых участников-инвесторов как и я сам,актуален ли был такой рейтинг или нет?!Меня лично эта вопрос давно интересовал.Если идея интересна,то прошу внести предложения участников форума по этому вопросу.Как это лучше сделать.
Хотелось бы чтоб если бы появился такой рейтинг,то что бы он был бы легко доступен для начинающих инвесторов,которые мало что еще понимают и часто делают вклады под такие проекты,опираясь на статусы мониторов,которые после такого первого практического опыта
не только теряют свои деньги,но и навсегда отбивают в себе охоту куда либо больше инвестировать.
Не хочу сказать что таким не хорошим делом занимаются прямо все мониторы,но я на 100% уверен что таких много,очень много.
P.S.Прошу меня извинить,если тема повтор.Поиск у меня не дал результата.