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Топ-5 стартапов стоимостью более $1 млрд

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Старый Сегодня, 07:23
#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,537
Благодарностей: 1,058
КП: 0.115
Топ-5 стартапов стоимостью более $1 млрд
ТОП-5 стартапов стоимостью более $1 миллиарда

Стартап Zoox по разработке беспилотных авто привлёк $50 миллионов инвестиций и сейчас его оценочная стоимость составляет $1,55 миллиарда.
Главным инвестором стал фонд Composite Capital из Гонконга. Zoox организовали в 2014 году и сейчас в компании работают специалисты таких гигантов как Tesla, Alphabet и Apple. Zoox засекречен и о автомобилях Zoox практически ничего не известно, но это не мешает им открывать новые раунды для привлечения инвестиций. По словам организаторов, Zoox не будет продавать свою продукцию потребителям, а стремится конкурировать с Uber, имея свой сервис.
Pivotal - стартап по разработке и продвижении облачных продуктов.
Весной 2016 года Pivotal оценили почти в $3 миллиарда на проведенном раунде Pivotal Software. Главным инвестором стал Ford Motor и Microsoft. Pivotal привлекла $253 миллиона инвестиций: $182 миллиона от компании Ford, а Microsoft свою долю инвестиций не уточнил.
Avant - стартап-сервис по беззалоговому кредитованию, который применяет собственную технологию для определения платёжеспособности заёмщика.
Стартап попросту поглатил клиентов, которые имеют средний доход или проблемную кредитную историю. Клиенты Avant в основном те, которым зачастую отказывает банк. Средний кредит у них $6000, а наибольший — $35000. Avant начал выдавать кредиты в 2013 году, а в 2017 сервис преодолел отметку в $1 миллиард кредитных средств. За первые 3 года работы Avant привлёк $1,4 миллиардов инвестиций.
Blue Apron - стартап, который поставляет ингредиенты для приготовления блюд по подобранному меню. Blue Apron привозит продукты с рецептом, а потребитель уже сам готовит дома.
Фишка стартапа - низкая цена ингредиентов. Только сами посудите, комплекс на два человека из трех блюд каждому обходится в $59,94 в неделю. Весной 2014 года стартап привлёк $50 миллионов инвестиции, несмотря на то что компанию оценили в $500 миллионов. В июне 2016 года Blue Apron привлёк $135 миллионов, но на это раз стартап оценили в $2 миллиарда.
Американский стартап Instacart даёт возможность клиентам быстро заказать продукты питания из супермаркета домой. Главная фишка Instacart - это скорость доставки, которая не превышает 1 часа.
Instacart лично назначает стоимостью продуктам, наценка на которых доходит до 20%. С момента образования в 2013 году по 2014 год прибыль Instacart увеличилась более чем в 10 раз и уже в 2015 году составила $100 млн. За 3 года работы стартап привлёк $250 миллионов и сейчас оценивается в $1.9 миллиарда

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Метки
привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
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