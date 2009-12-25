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На конференции в Эстонии представят систему аукционов на блокчейне

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На конференции в Эстонии представят систему аукционов на блокчейне

9 марта на Blockchain & Bitcoin Conference в Таллине представят сервис электронных аукционов e-Auction 3.0. Это проект украинских айтишников, заменяющий чиновников на «прозрачный» блокчейн. В нём видны условия, процесс и результаты аукционов по аренде и продаже госимущества.

e-Auction 3.0 – один из знаковых проектов в сфере государственного управления: он показал, что проблему субъективных решений и вмешательства в торги можно устранить кодом. Сервис был протестирован в ряде украинских городов и получил поддержку отдельных администраций.

Команде разработчиков помогали крупные украинские банки, а также компания Microsoft. В проекте добровольно участвовало столько людей, что реализация даже не потребовала денежных инвестиций, рассказывает разработчик e-Auction 3.0 и участник крупных блокчейн-конференций Лаша Антадзе.

На таллинской конференции он представит govtech-сервис, уже хорошо известный в Украине и России, и расскажет о развитии проекта.

Как сообщили организаторы, участие в событии уже подтвердили ведущий инженер IBM Каролина Марцантович, управляющий директор e-Residency Каспар Корьюс и основатель Bitcoin Foundation Йон Матонис.

Подробности и регистрация – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn.
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Метки
аукцион, банк, конференция, торги
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