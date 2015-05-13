Франция запускает 4-летние визы для организаторов стартапов

Франция объявила о новом проекте - French Tech Visa, благодаря которой иностранные специалисты смогут получить визу, - сообщил журнал TechCrunch. Как передаётся, это половина масштабного проекта Passeport Talent.
Проект French Tech Visa сосредоточен на привлечение иностранных специалистов, работающие в hitech-сфере: руководители и сотрудники стартапов; сотрудники-иностранцы, которые хотят подключиться к французским стартапам; бизнес-ангелов.
В проекте French Tech Visa предусмотрена 4-х летняя виза для предпринимателей, с правом на продление. Родственникам (жена, муж) французское правительство пообещало выдавать право на жительство и на трудоустройство во Франции. Также этот проект будет тесно связан с акселераторами и стартап-конкурсами. Например, стартап-команды, которые победили получат экспресс-выдачу визы.
Франция в свою очередь хочет создать лист из более сотни французских стартапов, если иностранного специалиста берет одна из представленных компаний, он приобретёт визу. На оф. сайте French Tech Visa заявили о быстром запуске программы и рекомендуют всем, кто заинтересовался подписаться на новости проекта.
Кстати, в декабре прошлого года в Израиле запустили похожий проект под названием “Инновационные визы”, рассчитанное для зарубежных предпринимателей, которые планируют создать бизнес в Израиле.
Специально для MMGP.RU
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