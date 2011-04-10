Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Крутой индикатор спреда

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Старый Сегодня, 02:52
#1
Мастер
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Возраст: 40
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,828
КП: 0.567

награды Волшебный горшочек 
Крутой индикатор спреда
Для собственных нужд написал индикатор спреда для внутридневной торговли. Делюсь с форумчанами. Естественно, целесообразен к применению с плавающим спредом.
Размещать панель индикатора можно где угодно на графике, можно сворачивать, можно задавать верхний порог спреда, при котором будет алерт. Индикатор дополнительно показывает спред прозрачной цветной полосой на графике (полоса особенно видна, естественно, на младших таймфреймах).
Подробнейшее описание (многим оно не потребуется, интуитивно все понятно) у меня в подписи. Качаем, устанавливаем.
На том же самописном оконном классе реализовал и индикатор профита из соседней темы. Также качаем, устанавливаем.
Вложения
Тип файла: zip Индикатор спреда.zip (54.7 Кб, 1 просмотров)
__________________
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Крутой индикатор спреда. Как написать советника.
Последний раз редактировалось Владислав Сергеев; Сегодня в 02:55.
Владислав Сергеев вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:05
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