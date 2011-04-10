Крутой индикатор спреда

Для собственных нужд написал индикатор спреда для внутридневной торговли. Делюсь с форумчанами. Естественно, целесообразен к применению с плавающим спредом.
Размещать панель индикатора можно где угодно на графике, можно сворачивать, можно задавать верхний порог спреда, при котором будет алерт. Индикатор дополнительно показывает спред прозрачной цветной полосой на графике (полоса особенно видна, естественно, на младших таймфреймах).
Подробнейшее описание (многим оно не потребуется, интуитивно все понятно) у меня в подписи. Качаем, устанавливаем.
На том же самописном оконном классе реализовал и индикатор профита из соседней темы
. Также качаем, устанавливаем.