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Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина

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Старый Сегодня, 02:00
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,209
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КП: 0.405
Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина
Финансовое подразделение компании Daimler (Daimler Financial Services), которая является производителем автомобилей Mercedes, намерено приобрести платежный сервис PayCash Europe в рамках инициативы по созданию собственного сервиса электронных платежей — Mercedes Pay.

Mercedes Pay будет интегрирован в Daimler Mobility Services, что даст возможность пользователям оплачивать услуги, предлагаемые приложениями для каршеринга car2go и вызова такси mytaxi, которое доступно в девяти европейских странах.

Также, следует отметить, что в список поддерживаемых платежных систем PayCash Europe входит биткоин. Более того, сервис поддерживает все самые распространенные кредитные и дебетовые карты, Sofort, PayPal, AliPay, SEPA и т. д.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 02:02
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина
В названии темы приобрел, а в теме намерен, как понимать расхождение ?
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Заработок на криптовалюте
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