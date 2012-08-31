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Сегодня, 02:34
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Сегодня, 02:00
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#1
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Профессионал
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,209
Благодарностей: 496
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Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина
Финансовое подразделение компании Daimler (Daimler Financial Services), которая является производителем автомобилей Mercedes, намерено приобрести платежный сервис PayCash Europe в рамках инициативы по созданию собственного сервиса электронных платежей — Mercedes Pay.
Mercedes Pay будет интегрирован в Daimler Mobility Services, что даст возможность пользователям оплачивать услуги, предлагаемые приложениями для каршеринга car2go и вызова такси mytaxi, которое доступно в девяти европейских странах.
Также, следует отметить, что в список поддерживаемых платежных систем PayCash Europe входит биткоин. Более того, сервис поддерживает все самые распространенные кредитные и дебетовые карты, Sofort, PayPal, AliPay, SEPA и т. д.
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Сегодня, 02:02
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#2
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Интересующийся
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 209
Благодарностей: 10
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Re: Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина
В названии темы приобрел, а в теме намерен, как понимать расхождение ?
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Сегодня, 02:34
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