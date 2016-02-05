Зачем украинцев отучают от наличных

Начиная с 4 января, в Украине вступили в силу новые правила расчетов. Все покупки, которые дороже 50 000 гривен жители страны должны оплачивать исключительно в безналичной форме. Что такое новшество привнесет в жизни простых граждан, покажет время.
Для банков и банковской системы Украины в целом это очень положительная новость. Это решение приведет к росту ликвидности финансовых учреждений, и расширению инфраструктуры для проведения безналичных платежей. Это в свою очередь может привести к росту популярности разного рода программ кредитования и рассрочек. Также это поможет банкам понизить стоимость займов, и могут произойти положительные сдвиги для будущего роста экономики страны.
Такое ограничение расчетов может стать очень важным для украинского рынка, оно приведет к уменьшению массы наличных средств, что, по мнению многих экспертов должно привести к уменьшению объемов теневой экономики. Сокращение суммы расчетов наличными со 150 000 гривен до 50 000 гривен, необходимая мера. В странах Европы, куда желает попасть Украина, такие меры являются общепринятыми.
Больше других такие ограничения в Европе используют государства с высоким уровнем теневой экономики. Для итальянцев максимальная сумма расчетов наличными составляет 1000 евро. У греков эта сумма на уровне 1500 евро. Предел расчетов в Испании 2500 евро для резидентов, и 15 000 евро для нерезидентов. У французов максимальная сумма оплаты всего 1000 евро для резидентов и 10 000 евро для нерезидентов.
В других странах Европы, таких как Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария и Финляндия попросту нет ограничений для расчетов наличными. Это все из-за того что в этих странах очень развития банковская система. Но все же эти операции поставлены на контроль государства.
Специально для mmgp.ru