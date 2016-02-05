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Зачем украинцев отучают от наличных

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Старый Сегодня, 01:04
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,155
Благодарностей: 83
КП: 0.042
Зачем украинцев отучают от наличных


Начиная с 4 января, в Украине вступили в силу новые правила расчетов. Все покупки, которые дороже 50 000 гривен жители страны должны оплачивать исключительно в безналичной форме. Что такое новшество привнесет в жизни простых граждан, покажет время.

Для банков и банковской системы Украины в целом это очень положительная новость. Это решение приведет к росту ликвидности финансовых учреждений, и расширению инфраструктуры для проведения безналичных платежей. Это в свою очередь может привести к росту популярности разного рода программ кредитования и рассрочек. Также это поможет банкам понизить стоимость займов, и могут произойти положительные сдвиги для будущего роста экономики страны.

Такое ограничение расчетов может стать очень важным для украинского рынка, оно приведет к уменьшению массы наличных средств, что, по мнению многих экспертов должно привести к уменьшению объемов теневой экономики. Сокращение суммы расчетов наличными со 150 000 гривен до 50 000 гривен, необходимая мера. В странах Европы, куда желает попасть Украина, такие меры являются общепринятыми.

Больше других такие ограничения в Европе используют государства с высоким уровнем теневой экономики. Для итальянцев максимальная сумма расчетов наличными составляет 1000 евро. У греков эта сумма на уровне 1500 евро. Предел расчетов в Испании 2500 евро для резидентов, и 15 000 евро для нерезидентов. У французов максимальная сумма оплаты всего 1000 евро для резидентов и 10 000 евро для нерезидентов.

В других странах Европы, таких как Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария и Финляндия попросту нет ограничений для расчетов наличными. Это все из-за того что в этих странах очень развития банковская система. Но все же эти операции поставлены на контроль государства.

Специально для mmgp.ru
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Адрон вне форума  
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Старый Сегодня, 01:15
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Зачем украинцев отучают от наличных
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asatyrjan вне форума  
Старый Сегодня, 02:32
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 42
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Зачем украинцев отучают от наличных
Чтоб меньше воровали денен
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Ura123 на форуме  
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