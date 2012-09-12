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Гривна споткнулась о Декрет 1993 года «Посленовогодний» доллар в Украине подорожал почти до 29 грн. Поговаривают, что и 30 не за горами. Говорят, в стране временно произошел дефицит валюты – экспортеры вместе со всеми «ушли» на каникулы и придержали валютную выручку. А тем временем Минфин наводнил страну гривной – осуществил масштабные выплаты в конце бюджетного года, как населению (зарплаты, премии, пенсии авансом за январь), так и предпринимателям, возмещение НДС. Следовательно, валюты – мало, гривны – много, курс в легком ступоре. Что, сгладить колебания? Такое скажете! Гривна – разница, валютному спекулянту – миллион. Так есть, и так будет. Пока страна будет жить «понятиями» Декрета о валютном регулировании 1993 года…



Одно, когда НБУ продает доллары, но когда он их покупает…



Наличный доллар в обменниках на прошлой неделе резко «взлетел» почти до 29 грн за 1$. Правда уже с началом новой недели его цена немного откатилась – до 28,40-28,80 грн.



Финансовые эксперты утверждают, что для роста курса в середине зимы есть фундаментальные экономические причины. Мол в январе-феврале резко растет потребление всех видов энергоносителей, а динамика экспорта традиционно замедляется из-за новогодних праздников в США, Европе и Украине. В результате на местном валютном рынке возникает дефицит иностранной валюты, и спрос на нее превышает предложение.



Именно в конце года, когда на межбанковский рынок от экспортеров поступает меньше валюты, на нем выстраивается очередь из желающих купить ее для выплаты дивидендов иностранным инвесторам.



Население тоже не остается в стороне от валютного ажиотажа. В этот раз кто-то менял деньги, снятые с депозитов в Приватбанке (отток составил несколько миллиардов гривен), кто-то покупал валюту для оплаты отдыха за границей. Основная же часть «черного» рынка традиционно обеспечивала деятельность теневого сектора экономики.



Безусловно, в этот период многое зависит от НБУ и его готовности прекратить «безобразие». Чтобы сгладить курсовые колебания, Нацбанк в новом году три раза выходил на межбанк с продажей валюты, продав банкам суммарно $ 161,7 млн.



Но ведь до этого он трижды выходил на рынок… в качестве покупателя, чем спровоцировал еще больший дефицит валюты. Например 11-12 января, в самый пик дефицита, НБУ устранился с рынка, позволив курсу подняться до рекордного за последние два года уровня – 27,25 грн/$.



Как возврат НДС курс подрывает



И тут такая деталька… В конце года Минфин возместил компаниям-экспортерам НДС на 12,5 млрд грн. Это означает, что у предприятий есть гривневые средства, и поэтому им не нужно «заводить» в страну свою валютную выручку, чтобы купить здесь необходимую для оперативной деятельности гривню.



«Через несколько недель вброшенная в экономику гривневая масса «усвоится», выйдет статистика по торговому балансу и, возможно, МВФ примет решение о передаче следующего транша. После этого ситуация с долларом должна успокоиться», – считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук.



«Внутри страны происходит традиционная январская истерика на валютном рынке. Подвижка курса на одну гривню снова провоцирует панику в стиле «Все пропало» и апокалиптические прогнозы безумной инфляции. Много украинцев, как и трейдеров, склонные проецировать краткосрочные тренды на долгую перспективу. Того и гляди, снова услышим скоро прогнозы о «все по 50», которых уже давно не было в эфире. А все дело в том, что по давней украинской традиции, бюджет страны становится крайне щедрым в конце года, что определяет рост покупательной способности на валютном рынке в январе. Так было в прошлом году, так произошло и сейчас», – объяснил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.



НБУ не виноват? НБУ только регулятор? Тогда пусть регулирует!



Валютные истерики – давняя украинская традиция. И на наш взгляд, она будет жива до тех пор, пока монетарные власти наконец не отпустят «регуляторные» тиски и не лишатся практики непутевого «ручного» управления.



Вот что говорит на этот счет Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера: «Я считаю, регуляторные ошибки на валютном рынке были сделаны уже в первую неделю текущего года. НБУ активно покупал валюту в первую неделю января на межбанковском валютном рынке… (на 20-30 млн грн. – Авт.)… если бы они не делали этого, то дали бы возможность рынку немного сбить курс». А так, рынок, по словам Устенко, запаниковал. А дальше это вызвало цепную реакцию. «То есть, одно неумелое действие со стороны НБУ вызывает дальнейшие нежелательные последствия. Экспортеры не пытаются завозить валюту в страну – какой смысл делать это сейчас, если курс был 27, потом стал 28, а может быть, станет 30?», – рассуждает господин Устенко.



По словам эксперта, мы либо решительно избавляемся от старых методов управления, ослабляем регулирования, в том числе, и валютное, получаем $2-3 млрд. иностранных инвестиций и спокойно, без всенародной паники, наполняем казну и валютные запасы. Либо оставляем все, как было и удерживаем курс за счет золотовалютных резервов. Источники которых сегодня есть, а завтра – нет.



Свободным капиталам – свободное движение



Вероятно, эта мысль до монетарных чиновников таки понемногу доходит. О чем свидетельствуют их самые «свежие» заявления. «Мы планируем полностью изменить валютное законодательство, которое сейчас действует, – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий после того, как ему пришлось несколько раз объяснять народу, что происходит с валютой.



По его словам, Соглашением об Ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства обеспечить свободное движение капитала. И сегодня Нацбанк вместе с Еврокомиссией работает над подготовкой долгожданного проекта единого закона “О валюте”, который будет определять принципы валютного регулирования в стране.



Нужно сказать, на сегодняшний день эти вопросы регулирует допотопный, 1993 года «выпуска», Декрет о валютном регулировании. И вопрос его замены на современный актуальный рамочный закон уже не просто созрел, а перезрел!



Если только чиновники не лукавят, то при наличии благоприятных макроэкономических условий, НБУ планирует постепенно смягчать временные ограничения, введенные на валютном рынке в 2014-2015 годах.



«Мы для себя определили приоритеты. Прежде всего, это снятие ограничений, необходимых для развития экономики. Речь идет про ограничения на прямые иностранные инвестиции и операции экспорта-импорта. Также важно ослабить ограничения, непосредственно влияющие на деятельность предприятий: снизить требование к обязательной продаже валютных поступлений, увеличить срок возвращения валютной выручки (сейчас 120 дней)», – сообщил Олег Чурий.



Следующим этапом ожидается валютная либерализация для населения. Речь идет, во-первых, про снятие ограничений выдачи валютных средств (в эквиваленте 250 тысяч гривен по текущему курсу НБУ). Во-вторых, про снятие ограничения на покупку валюты на сумму 12 тысяч гривен в день на одного человека.



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По материалам УКРИНФОРМ

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