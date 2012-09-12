moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,605 Благодарностей: 6,150 КП: 0.211

награды

Страх и ненависть к гривне: почему дешевеет нацвалюта Почему перспективы гривны вызывают серьезное беспокойство?



Уже традиционно начало нового бюджетного периода в Украине сопровождается курсовой нестабильностью.



Гривна снова дешевеет. Еще несколько дней назад некоторые банки просили за доллар 29 гривен. Продать им валюту можно было по 28.



В среду начался обратный тренд, и украинская национальная валюта начала отыгрывать свои позиции. Наличный рынок начал приближаться к межбанковскому валютному. Межбанк закрылся на уровне 27,5 грн за долл.



В целом ситуация на валютном рынке напоминает прошлогоднюю, поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать стабилизации курса в коридоре 27-28 грн за долл. А вот перспективы гривны вызывают серьезное беспокойство.



В новый год с новым курсом



Последние колебания на валютном рынке стали новым поводом для сокрушительной критики действий НБУ и правительства. Как ни старались чиновники Нацбанка приучить украинцев не смотреть на курс национальной валюты, ее колебания – традиционно одна из самых обсуждаемых тем среди населения, деловых кругов и СМИ.



Для общества курс национальной валюты стал “маяком”, по которому оценивается экономическая ситуация в стране.



Хотя НБУ вроде декларирует, что не отвечает за курс гривны, за последние недели регулятор несколько раз выступал не только с вербальными интервенциями, но и не раз выходил на рынок с продажей валюты, чтобы сгладить чрезмерные колебания. В результате курс постепенно начал стабилизироваться.



Частично ситуация напоминает прошлогоднюю. Минфин в конце года наполняет рынок избыточной ликвидностью, что потом сказывается на валютном рынке. Только экспортерам в конца 2016 года возместили 16 млрд грн, что не могло не повлиять на валютный рынок.



Кроме этого, как объясняет заместитель главы НБУ Олег Чурий, преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением было обусловлено сезонным спадом деловой активности в агросекторе, что привело к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров.

Как вербальные, так и реальные интервенции НБУ на этот раз частично успокоили рынок. Гривна приблизилась к значению, которое заложено в бюджет 2017 – 27,2 грн за долл.



Вообще почти каждое обесценивание гривны Нацбанк пытается объяснять ситуативно-временными факторами. Если вспомнить пресс-релизы и высказывания представителей центробанка в последние годы, то получается, что гривна девальвирует без каких-либо фундаментальных причин.

Когда гривня девальвировала с 22 грн за долл позапрошлой осенью, то причиной для НБУ был ситуативный фактор – местные выборы. Выборы прошли, но курс не изменился.



Во время последнего скачка с 25 грн за долл до 27 грн за долл, вину Нацбанк возложил на политическую нестабильность. Нестабильность прошла, а курс остался. Так и нынешний курс, по мнению регулятора, формировался под действием ситуативных факторов.



Нацбанк говорит, что курс определяет рынок, хотя на самом деле регулятор часто сам способствует девальвации. Он не давал курсу вернуться к прежним значениям, скупая на рынке валюту. Так, за 2016 чистое приобретение валюты в ЗВР составило 1,5 млрд долл.



В холодильнике пусто



У регулятора свои аргументы: за курс он не отвечает, теперь главное – контроль за инфляцией.



Это, в свою очередь, вызывает недовольство у населения и бизнеса, ведь последний почти не имеет возможностей для хеджирования валютных рисков.



НБУ же кивает в сторону инфляции. “Смотреть в холодильник”, а не на курс, еще весной советовала глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Действительно, одной из побед НБУ 2016 была сравнительно невысока инфляция. Как и хотел регулятор, уровень инфляции не превысил 12%.



Причем, по данным заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, основным драйвером роста цен в 2016 году стало повышение коммунальных тарифов.



В то же время базовая инфляция, исключающая сырые продовольственные товары, топливо, а также товары и услуги, была на уровне 5,8%.



Однако возникает вопрос: насколько инфляция в Украине отражает реальные потребительские запросы населения? Иными словами, где живет тот мифический человек, потребительская корзина которого подорожала всего на 5,8% за весь 2016?

Рядовые потребители не верят в инфляцию, которую называет регулятор. Депозиты в надежных банках на самом деле едва покрывают инфляционное и девальвационное обесценивание гривны.



Тяжелая судьба нацвалюты



В 2017 году НБУ поставил перед собой более амбициозную цель – удержать инфляцию на уровне 6-10%, что вряд ли предполагает значительную девальвацию гривны. Однако удержаться в коридоре 27-28 грн за долл в 2017 году будет трудно.



2016-й оказался первым более-менее спокойным годом как по ведению боевых действий, так и в общем геополитическом смысле: фокус интересов и противоречий активных усилий великих держав сместился в сторону Сирии.



Таким образом, благоприятное сочетание внешних и внутренних факторов обеспечило определенную стабилизацию финансового рынка, в том числе и его банковского сектора. В то же время 2017-й для национальной валюты будет сложнее.



“НБУ, к сожалению, не удалось выполнить основную задачу – накопить достаточно ресурсов, чтобы парировать хотя бы часть угроз, которые могут возникнуть в 2017 году”, – считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников.



По его мнению, Украина остается критически зависимой от внешнего финансирования, и любой сбой в его предоставлении может привести к очередному обвалу. Как известно, в 2017 году предполагается восстановление расчетов по внешним заимствованиям на более чем 4 млрд долл.



В то же время существует большая вероятность, что Украина в 2017 году получит лишь один незначительный транш МВФ. “Надо успеть получить последний транш. Администрация Трампа будет сворачивать программу МВФ”, – так высказывается один из приближенных к Администрации президента народных депутатов на правах анонимности.



Хотя, возможно, правительство и парламент просто не захотят воплощать болезненные и непопулярные реформы.



Между тем процесс приватизации полностью провален, приток иностранных инвестиций остается крайне низким. На этом фоне благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках может и не помочь.



“Вся эта стабильность с курсом, к сожалению, была достигнута только благодаря административному сдерживанию на валютном рынке. Пока оно существует, можно говорить лишь о выживании, но не о развитии. Мы всегда будем на задворках цивилизованного мира без свободного движения капитала”, – констатирует руководитель отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке ИК Concorde Capital Юрий Товстенко.



По материалам Економічна Правда

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Лучшие инвест идеи на 2017 год|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club __________________