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В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт

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Старый Сегодня, 00:28
#1
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Имя: Сергей
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В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт
Экономический и политический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что в Украине сначала нужно сконцентрироваться не на реформировании пенсионной системы, а на изменении в трудовом законодательстве. В частности, следует сократить рабочий день до 5-6 часов, так как это позволит работникам больше отдыхать и уменьшит уровень безработицы.

Такое мнение он высказал в ходе круглого стола в Укринформе на тему: “Какие реформы власть может предложить украинскому обществу и реально должна сделать в 2017 году”.

“Нужно сокращать рабочий день до пяти часов, до шести часов. Во-первых, это позволит работникам больше отдыхать, потому что уставший человек не может эффективно работать. Во-вторых, это уменьшит уровень безработицы. За счет увеличения свободного времени и уменьшения безработицы у нас сможет снизиться уровень преступности”, – отметил он.

Эксперт также считает, что нужно не увеличивать пенсионный возраст, а снижать, поскольку сейчас в Украине самая большая проблема – это сверхвысокая смертность трудоспособного населения в возрасте 35-50 лет.

Гаврилечко также высказал мнение, что Пенсионный фонд надо ликвидировать, потому что сейчас он “не выполняет своих обязательств и не может выполнять, поскольку в Украине нет солидарной системы пенсионного обеспечения”.

“Солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает отчисления от всех доходов в Пенсионный фонд. У нас в Пенсионный фонд идут начисления на заработные платы наемных работников, да еще и не на весь размер заработной платы, а на часть заработной платы. Соответственно таким образом не работает солидарная система нигде”, – сказал Гаврилечко

По материалам УКРИНФОРМ
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 00:39
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 2,233
Благодарностей: 753
КП: 0.311
Re: В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Экономический и политический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что в Украине сначала нужно сконцентрироваться не на реформировании пенсионной системы, а на изменении в трудовом законодательстве. В частности, следует сократить рабочий день до 5-6 часов, так как это позволит работникам больше отдыхать и уменьшит уровень безработицы.
То есть раньше работу выполняло 10 человек с 8-ми часовым рабочим днем, то теперь будет 13 человек с 6-ти часовым.
Но если украинцы, готовы к сокращению рабочего дня и зарплат, чтобы больше отдыхать и немного уменьшить безработицу, то почему бы и не пойти по этому пути
__________________
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