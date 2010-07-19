В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт
Экономический и политический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что в Украине сначала нужно сконцентрироваться не на реформировании пенсионной системы, а на изменении в трудовом законодательстве. В частности, следует сократить рабочий день до 5-6 часов, так как это позволит работникам больше отдыхать и уменьшит уровень безработицы.
Такое мнение он высказал в ходе круглого стола в Укринформе на тему: “Какие реформы власть может предложить украинскому обществу и реально должна сделать в 2017 году”.
“Нужно сокращать рабочий день до пяти часов, до шести часов. Во-первых, это позволит работникам больше отдыхать, потому что уставший человек не может эффективно работать. Во-вторых, это уменьшит уровень безработицы. За счет увеличения свободного времени и уменьшения безработицы у нас сможет снизиться уровень преступности”, – отметил он.
Эксперт также считает, что нужно не увеличивать пенсионный возраст, а снижать, поскольку сейчас в Украине самая большая проблема – это сверхвысокая смертность трудоспособного населения в возрасте 35-50 лет.
Гаврилечко также высказал мнение, что Пенсионный фонд надо ликвидировать, потому что сейчас он “не выполняет своих обязательств и не может выполнять, поскольку в Украине нет солидарной системы пенсионного обеспечения”.
“Солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает отчисления от всех доходов в Пенсионный фонд. У нас в Пенсионный фонд идут начисления на заработные платы наемных работников, да еще и не на весь размер заработной платы, а на часть заработной платы. Соответственно таким образом не работает солидарная система нигде”, – сказал Гаврилечко
Re: В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт
Цитата:
Сообщение от moskva
Экономический и политический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что в Украине сначала нужно сконцентрироваться не на реформировании пенсионной системы, а на изменении в трудовом законодательстве. В частности, следует сократить рабочий день до 5-6 часов, так как это позволит работникам больше отдыхать и уменьшит уровень безработицы.
То есть раньше работу выполняло 10 человек с 8-ми часовым рабочим днем, то теперь будет 13 человек с 6-ти часовым.
Но если украинцы, готовы к сокращению рабочего дня и зарплат, чтобы больше отдыхать и немного уменьшить безработицу, то почему бы и не пойти по этому пути