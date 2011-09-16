Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Попутные инвестиции

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Здесь Вы можете написать немного о себе или о тех, с кем хотели бы познакомиться, встретиться. Ваши фотографии/видео/профайлы в Социальных сетях публикуйте именно здесь.
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Старый Сегодня, 00:25
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Попутные инвестиции
Предлагаю обсудить тему попутных инвестиций. Попутными я называю инвестиции, которые совершаются попутно, например, при покупке каких-то товаров в магазине.
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