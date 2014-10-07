DANman Интересующийся

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Должники по умолчанию. Банкиры и суды подложили россиянам новую свинью Верховный суд России разрешил списывать долги по ЖКХ, телефонной связи и налогам с банковских карт без судебного разбирательства.



Год назад, в феврале-2016, «Колокол России» рассказывал о поэтапной отмене наличных денег по всему миру под нажимом глобалистских сил. Не надо быть копенгагеном в этой проблематике, чтобы осознать – описанный процесс постоянно расширяется, охватывая все сферы нашей жизни. Также мы говорили о печальных последствиях финансового «электронного рабства» – в частности, в материалах о деятельности главы «Сбербанка» Германа Грефа, и об огромных полномочиях и реальной власти кредитных организаций в России. Увы, сбываются самые пессимистичные прогнозы – петля безналичных расчетов на шее каждого гражданина начинает опасно сжиматься.



Небольшой отрывок из нашего предыдущего материала на эту же тему, отлично иллюстрирующий происходящее ныне банковское безналичное мракобесие: «Ясно одно – для удержания (или завершения – как угодно) существующей финансовой пирамиды (равно как и пирамиды символической – изображенной на долларовой купюре), глобальным силам придется сделать ставку на ограничение прав и свобод самых широких слоев населения. А потому нам следует ждать новых диктаторских инноваций от сильных мира сего «во имя мира во всем мире и блага всея человечества»».



И вот ограничения не заставили себя долго ждать – 27 декабря 2016 года пленум Верховного Суда РФ издал постановление, согласно которому долги с граждан за ЖКХ, телефонную и иную связь, а также налоги и прочие «обязательные платежи и взносы» будут взиматься на основании одного лишь заявления истца о выдаче судебного приказа. Вот такой незабываемый «подарок» от наших дорогих судей – теперь об исковых заявлениях, равно как и о судебном процессе с подробными разбирательствами, кто кому и сколько должен, нам придется забыть. Одно обращение «управляшки», банка, налоговиков, прокурора, оператора сотовой связи в суд – и в подавляющем большинстве случаев он получит заветный судебный приказ, который затем оперативно исполнят судебные приставы.

В этом «милом» процессе взыскания долгов о каком-либо участии должника речь просто не ведется. Если раньше вероятному неплательщику направляли уведомления из суда перед заседанием, то теперь ему должны просто выслать по почте судебный приказ (судебный акт) о решении списать деньги с его зарплатной/пенсионной карты. На обжалование такого приказа (т.е. подачу встречного заявления о его отмене) отводится всего 10 дней. Зная особенности работы Почты России, заметим – это, безусловно, мизерный срок, зачастую о своевременном уведомлении гражданина вообще говорить не придется. Можно, конечно, пытаться подавать апелляции позже, доказывать, что ты не верблюд (не был проинформирован в срок), но по схожему опыту работы наших судов по вопросам невозврата кредитов и невыплаты алиментов очевидно – дело это почти безнадежное.



Не менее забавно звучит аргументация Верховного Суда в пользу вынесения таких заочных судебных приказов:



«Требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, должны быть бесспорными. Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником. /…/



Исходя из пункта 1 статьи 229.2 АПК РФ, требование взыскателя следует рассматривать как признаваемое должником, если несогласие с заявленным требованием и обосновывающими его доказательствами не вытекает из представленных в суд документов. /…/



…наличие договорных отношений между взыскателем и должником может подтверждаться не только письменным договором, составленным в виде одного документа, подписанного сторонами, но и иными документами, подтверждающими наличие обязательства, и при условии, что у суда не имеется сомнений относительно отсутствия спора о праве».

Попробуем перевести эту юридическую казуистику на вменяемый русский язык: теперь сотовый оператор/налоговая служба/управляющая компания/прокуратура могут предоставить в суд любой документ, якобы свидетельствующий о наличии у вас долгов перед ними. О самом обращении в суд вас могут вовсе не уведомлять, следовательно, документов с вашими возражениями судья, конечно же, не получит. Получается картина, при которой теоретически гражданину можно приписать любой долг на основе липовой квитанции ЖКХ или распечатке мобильных переговоров. Узнать об этом вы вполне можете лишь в момент исчезновения кругленькой суммы с личного банковского счета, когда протесты и взывания к разуму судей потеряют всякий смысл.



Зная наши суровые российские реалии, смело предположим, что желающих предъявить вам какой угодно долг, состряпанный на основе каких угодно «бесспорных» доказательств, найдется предостаточно. Вот тут и раскрывается в полной мере все «удобство и безопасность» пластиковой карты-кошелька (на которой написано, если кто забыл, что это собственность банка, а никак не его клиента): безналичный счет любого гражданина можно будет на законных основаниях обнулить или заблокировать в любую минуту, а вот восстановиться в правах – дело почти не реальное.



Очевидно, что отказ от налички в выстраиваемой глобальной системе превращает человека в полного раба банков и частных компаний. Не имея возможности держать «в кубышке» на черный день хотя бы мизерную сумму, потерявший работу или оказавшийся внезапно на дне социальной лестницы индивид может не рассчитывать на милость ростовщиков, главная задача которых – поскорее выжать из должника все соки, делая из денег новые деньги.



В отношении имеющих непогашенные кредиты судебное приказное производство, кстати, уже давно работает. Эти люди, оказавшиеся за бортом хотя бы формальных разбирательств в зале суда, регулярно получают на телефоны вот такие сообщения:



Показательна новость, облетевшая российские интернет-СМИ в начале января: власти Амстердама разработали для нищих и бездомных куртки со встроенными платежными терминалами. Как бы ни была сильна русская традиция подавать нуждающимся милостыню, такими темпами мы очень скоро догоним в этом вопросе Голландию и другие страны ЕС. На Западе даже бомжи уже все пронумерованы и занесены в соответствующий реестр. И обратите внимание – своих личных электронных карт-кошельков им не выдают: все пожертвования уходят на счет Центра для бездомных, который и контролирует их распределение.



К чему все это в конечном счете ведет, совершенно понятно. В строящемся тоталитарном электронном обществе уникальные полномочия по контролю человечества получат ростовщики, ныне пафосно именуемые «главами кредитных организаций». Да они уже прямо сейчас имеют такую власть, что «мама, не горюй!» Все коммерческие сделки и денежные переводы осуществляются банками. Вы просто не сможете открыть свое ООО или получать плату за услуги (в качестве ИП) от других бизнесменов без открытия расчетного счета у ростовщиков. Заплатить за ЖКХ, минуя тот же «Сбербанк» или филиал ЕИРЦ, получить законную месячную зарплату без пластиковой карты у вас также на 99,99% не получится. А ведь с каждой транзакции ростовщик имеет свою копеечку, зомбируя всех нас и делая вид, что иначе и быть не может. Как будто вездесущие банки – не лишнее паразитическое звено в цепочке «товар-деньги-товар», а наши спасители и благодетели!



Судя по тенденциям и принимаемым в РФ законам, облегчения натиска глобалистов нам ждать не приходится. Осенью прошлого года Герман Греф радостно объявил о создании в России первого «безналичного и бесконтактного умного города». Речь идет о районном центре Зеленодольск в Татарстане с населением 100 тыс. человек, в котором, как гордо заявил курирующий этот проект «Сбербанк», все процедуры на 70% торговых и сервисных точек осуществляются через pos-терминалы посредством 75 тыс. пластиковых карт, распространенных среди местных жителей. Нет никаких сомнений, что член международного совета банка J.P. Morgan Chase сотоварищи планируют далее перенести этот опыт на всю страну. И похоже, что нашим мнением на сей счет никто интересоваться не намерен.

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