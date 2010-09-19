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DigiLens привлекла $22 млн для нового поколения дисплеев дополненной реальности



Растущий ажиотаж вокруг технологий дополненной реальности вынуждает многих производителей дисплеев переосмыслить принцип действия современных дисплеев.



Современные технологии оптики, активно используемые HoloLens, Vuzix и Magic Leap, основаны на сложной высокозатратной технологии дисплеев, которая применяет линзы, захватывающие дифракцию света и проецирующие изображение на край стекла. DigiLens стремится кардинально преобразовать весь процесс изготовления этих линз методом печатания невероятно тонкой голографической оптики, необходимой для данной технологии, что позволяет значительно увеличить угол обзора подобных дисплеев.



Эта технология привлекла к себе внимание нескольких крупных компаний, которые хотят продавать более тонкие прозрачные дисплеи с высоким разрешением многим своим клиентам.



Сегодня DigiLens объявила о получении $22 млн. стратегических инвестиций от таких известных компаний, как Sony, Foxconn, а также Panasonic и Continental. Кроме того, в текущем финансировании участвовали венчурные фонды Alsop Louie Partners, Bold Capital, инвестиционная компания Nautilus Venture Partners и другие.



"Использование технологии DigiLens поможет нам выпускать самые передовые линзы, которые намного тоньше и более прозрачные, чем любое другое смарт-стекло, представленное сегодня на рынке", – заявил Хироши Мукава, главный руководитель программы AR Eyeglass от компании Sony.



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Волноводная дифракционная оптика позволяет производителям создавать более тонкие дисплеи, которые «заворачивают» свет в направлении глаз с помощью физических искажений внутри самих линз. Технология DigiLens делает процесс изготовления подобных линз значительно дешевле.



"Мы считаем, что дифракционная оптика является ключом к дополненной реальности, но миллионы крошечных оптических структур лучше всего изготавливать фотографическим методом, используя наносборку, а не дорогостоящий метод травления, как у HoloLens. Для эффективного производства нам нужно преодолеть высокий ценовой барьер", – отметил доктор Г. Чен, главный технический директор компании Foxconn. "Дифракционная оптика DigiLens позволила решить все самые сложные технические задачи, и поэтому мы видим очень светлое будущее для этой компании".



Потребительская гарнитура на основе дополненной реальности требует нескольких лет для принятия ее большинством потребителей, поэтому DigiLens активно изучает и другие направления для реализации своей инновационной технологии, чтобы максимально продуктивно использовать все ее возможности.



Одним из подобных направлений являются HUD-дисплеи для транспортных средств. Один стратегический инвестор (Continental) уже активно этим занимается, применяя при этом довольно громоздкую проекционную технологию. Использование волноводных дисплеев позволяет достичь более широкого угла обзора на лобовом стекле без громоздкой установки на приборную панель автомобиля.



"Мы считаем, что дополненная реальность не только повысит безопасность водителей, но и ускорит признание обществом технологий беспилотного вождения, и повысит доверие со стороны водителей благодаря пониманию того, что автомобиль на самом деле видит и знает", – заявил Гельмут Матши, член правления совета директоров и руководитель венчурного подразделения Continental. "Большой дисплей дополненной реальности поможет увеличить безопасность водителей, разместив всю важную информацию о движении на уровне глаз и позволяя тем самым видеть все то, что видит роботизированная система беспилотного автомобиля".







Кроме того, команда DigiLens планирует заняться дисплеями для мотоциклетных шлемов, и для этого уже наладила партнерские отношения с несколькими автопроизводителями, включая BMW, чтобы с помощью своих разработок интегрировать волноводную оптику в шлемы.



Так как индустрия дополненной реальности еще довольно молодая и до сих пор развивается преимущественно за пределами технологий дисплеев, различные компании, работающие с оптикой, продолжают активно внедрять инновации, что позволило заметно улучшить прозрачность дисплеев и более точно совмещать физические и цифровые миры.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/19/di...n-ar-displays/



https://text.ru/antiplagiat/58811959de579 Растущий ажиотаж вокруг технологий дополненной реальности вынуждает многих производителей дисплеев переосмыслить принцип действия современных дисплеев.Современные технологии оптики, активно используемые HoloLens, Vuzix и Magic Leap, основаны на сложной высокозатратной технологии дисплеев, которая применяет линзы, захватывающие дифракцию света и проецирующие изображение на край стекла. DigiLens стремится кардинально преобразовать весь процесс изготовления этих линз методом печатания невероятно тонкой голографической оптики, необходимой для данной технологии, что позволяет значительно увеличить угол обзора подобных дисплеев.Эта технология привлекла к себе внимание нескольких крупных компаний, которые хотят продавать более тонкие прозрачные дисплеи с высоким разрешением многим своим клиентам.Сегодня DigiLens объявила о получении $22 млн. стратегических инвестиций от таких известных компаний, как Sony, Foxconn, а также Panasonic и Continental. Кроме того, в текущем финансировании участвовали венчурные фонды Alsop Louie Partners, Bold Capital, инвестиционная компания Nautilus Venture Partners и другие."Использование технологии DigiLens поможет нам выпускать самые передовые линзы, которые намного тоньше и более прозрачные, чем любое другое смарт-стекло, представленное сегодня на рынке", – заявил Хироши Мукава, главный руководитель программы AR Eyeglass от компании Sony.Волноводная дифракционная оптика позволяет производителям создавать более тонкие дисплеи, которые «заворачивают» свет в направлении глаз с помощью физических искажений внутри самих линз. Технология DigiLens делает процесс изготовления подобных линз значительно дешевле."Мы считаем, что дифракционная оптика является ключом к дополненной реальности, но миллионы крошечных оптических структур лучше всего изготавливать фотографическим методом, используя наносборку, а не дорогостоящий метод травления, как у HoloLens. Для эффективного производства нам нужно преодолеть высокий ценовой барьер", – отметил доктор Г. Чен, главный технический директор компании Foxconn. "Дифракционная оптика DigiLens позволила решить все самые сложные технические задачи, и поэтому мы видим очень светлое будущее для этой компании".Потребительская гарнитура на основе дополненной реальности требует нескольких лет для принятия ее большинством потребителей, поэтому DigiLens активно изучает и другие направления для реализации своей инновационной технологии, чтобы максимально продуктивно использовать все ее возможности.Одним из подобных направлений являются HUD-дисплеи для транспортных средств. Один стратегический инвестор (Continental) уже активно этим занимается, применяя при этом довольно громоздкую проекционную технологию. Использование волноводных дисплеев позволяет достичь более широкого угла обзора на лобовом стекле без громоздкой установки на приборную панель автомобиля."Мы считаем, что дополненная реальность не только повысит безопасность водителей, но и ускорит признание обществом технологий беспилотного вождения, и повысит доверие со стороны водителей благодаря пониманию того, что автомобиль на самом деле видит и знает", – заявил Гельмут Матши, член правления совета директоров и руководитель венчурного подразделения Continental. "Большой дисплей дополненной реальности поможет увеличить безопасность водителей, разместив всю важную информацию о движении на уровне глаз и позволяя тем самым видеть все то, что видит роботизированная система беспилотного автомобиля".Кроме того, команда DigiLens планирует заняться дисплеями для мотоциклетных шлемов, и для этого уже наладила партнерские отношения с несколькими автопроизводителями, включая BMW, чтобы с помощью своих разработок интегрировать волноводную оптику в шлемы.Так как индустрия дополненной реальности еще довольно молодая и до сих пор развивается преимущественно за пределами технологий дисплеев, различные компании, работающие с оптикой, продолжают активно внедрять инновации, что позволило заметно улучшить прозрачность дисплеев и более точно совмещать физические и цифровые миры.

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