Стартап в сфере резервирования ресторанов Resy привлек $13 миллионов

Расположенная в Нью-Йорке, США, компания Resy занимается обслуживанием заявок клиентов по резервированию мест в ресторанах. Ей удалось получить 13 миллионов долларов финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания Airbnb, Inc., а также участвовали First Data Corp, RSE Ventures и Lerer Hippeau Ventures.
Resy была основана в 2014 году Беном Левенталем, Гэри Вайнерчуком и Майклом Монтеро и предоставляет программное обеспечение и услуги по резервированию мест в изысканных ресторанах наподобие Union Square Cafe, Chez Panisse и Hillstone Restaurants. Компания обслуживает более 1,4 миллиона человек каждый месяц и работает с почти 1000 ресторанами по всей территории США.
В ноябре 2016 года Airbnb и Resy объявили о коммерческом сотрудничестве для интеграции Resy в платформу Airbnb "Путешествия", что позволит пользователям найти подходящее место, чтобы пообедать.
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Перевод специально для форума MMGP.ru