Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Серьезное видео о психологии трейдинга!

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Старый Вчера, 23:35
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 68
Благодарностей: 16
КП: 0.058
Серьезное видео о психологии трейдинга!
Часть вебинара, где в разговоре с подписчиками канала, была затронута важнейшая вещь психология трейдинга! Обязательно посмотрите!
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great4you вне форума  
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