Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,646 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Гривня будет самой стабильной валютой мира в 2017- Bloomberg

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 154
Благодарностей: 16
КП: 0.036
Гривня будет самой стабильной валютой мира в 2017- Bloomberg
Украина в 2017 году будет находиться в зоне риска, но волатильность ее национальной валюты будет низкой.
Об этом говорится в исследовании Global Risk Briefing агентства Bloomberg, пишет FinClub.
Индекс Bloomberg Country Risk Score включает 29 показателей, отображающие финансовые, экономические и политические риски, с которыми сталкиваются инвесторы.
Согласно этому индексу Украина находится в зоне риска с показателем 21,5.
Самая ужасная ситуация для инвесторов ожидается в Венесуэле (3,1), Танзании (3,6) и Гондурасе (3,8).
Этот индикатор, в частности, учитывает динамику международных резервов страны, уровень безработицы, инфляции и валютную волатильность.
В зоне риска Украина находится по двум индикаторам - прогноз инфляции (10%) и уровень безработицы (8,8%).
Низкие риски по показателю валютных резервов (10,4%) и курсовой волатильности (0,6%).
К слову, по показателю курсовой волатильности у Украины самый лучший прогноз среди всех стран, которые участвовали в этом исследовании. В топ-5 лучших по этому индикатору также вошли Гонконг (0,9%), Саудовская Аравия (1,2%), Таиланд (5,9%) и Индия (6%).
У Китая этот показатель 6,3%, США - 9,3%, России - 15,5%. В максимальной зоне риска Аргентина (17,6%), ЮАР (17,8%) и Турция (17,9%).
По индикатору инфляции самый худший прогноз у Венесуэлы (403,5%), по безработице - у ЮАР (26%), по резервам - у США (0,5%).
В описании к индикаторам указывается, что курсовая волатильность рассчитывается к доллару США на ближайшие три месяца.

Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Внимание:Лучшая денежная тизерная сеть
Ахелесов Пятак на форуме  
Старый Вчера, 23:47
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 347
Благодарностей: 45
КП: 0.060
Re: Гривня будет самой стабильной валютой мира в 2017- Bloomberg
Цитата:
Сообщение от Ахелесов Пятак Посмотреть сообщение
В зоне риска Украина находится по двум индикаторам - прогноз инфляции (10%) и уровень безработицы (8,8%).
По официальным данным да, а на самом деле все обстоит гораздо хуже.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Лалла вне форума  
Старый Вчера, 23:53
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 205
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Гривня будет самой стабильной валютой мира в 2017- Bloomberg
Прочитал несколько раз заголовок, думал ошибка, шутка, все таки реально, а стабильной будет по тому , что уже некуда ниже падать ? дно нащупала ? По факту, то что пишут не соответствует реалиям и такое уже 3 года пишут, и если найдутся еще кто верит за 3 года в безвизовый режим и швейцарские з/п о которых пишут, то им можно посочувствовать.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заработок на криптовалюте
crypta на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин назвали более стабильной валютой по сравнению с фунтом Анна Чернобай Bitcoin 6 Вчера 12:12
Карта девальвации: гривня стала самой "упавшей" валютой мира Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 7 29.12.2015 23:50
Гривня стала самой слабой валютой в мире impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2015 16:47
Гривна оказалась самой слабой валютой в мире mark78 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2014 17:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Room
Кредитное горе: Зарплата в рублях, долг банку - в валюте
От Room в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар pilot10
Курс доллара превысил 62 рубля
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Своя теория
От Лидия Наумова в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Angelika78
Всемирный банк предлагает не торопиться с пенсией
От Angelika78 в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
Сбалансированный - kergan - (fx-trend)
От kergan в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар OPLOTT
Штраф за незаконное владение «большими кошками» в ОАЭ составит до $137 тысяч
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube