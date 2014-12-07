Гривня будет самой стабильной валютой мира в 2017- Bloomberg

Украина в 2017 году будет находиться в зоне риска, но волатильность ее национальной валюты будет низкой.
Об этом говорится в исследовании Global Risk Briefing агентства Bloomberg, пишет FinClub.
Индекс Bloomberg Country Risk Score включает 29 показателей, отображающие финансовые, экономические и политические риски, с которыми сталкиваются инвесторы.
Согласно этому индексу Украина находится в зоне риска с показателем 21,5.
Самая ужасная ситуация для инвесторов ожидается в Венесуэле (3,1), Танзании (3,6) и Гондурасе (3,8).
Этот индикатор, в частности, учитывает динамику международных резервов страны, уровень безработицы, инфляции и валютную волатильность.
В зоне риска Украина находится по двум индикаторам - прогноз инфляции (10%) и уровень безработицы (8,8%).
Низкие риски по показателю валютных резервов (10,4%) и курсовой волатильности (0,6%).
К слову, по показателю курсовой волатильности у Украины самый лучший прогноз среди всех стран, которые участвовали в этом исследовании. В топ-5 лучших по этому индикатору также вошли Гонконг (0,9%), Саудовская Аравия (1,2%), Таиланд (5,9%) и Индия (6%).
У Китая этот показатель 6,3%, США - 9,3%, России - 15,5%. В максимальной зоне риска Аргентина (17,6%), ЮАР (17,8%) и Турция (17,9%).
По индикатору инфляции самый худший прогноз у Венесуэлы (403,5%), по безработице - у ЮАР (26%), по резервам - у США (0,5%).
В описании к индикаторам указывается, что курсовая волатильность рассчитывается к доллару США на ближайшие три месяца.
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