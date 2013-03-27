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Когда стоит "переворачиваться"(про реверсивные сделки).

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Старый Сегодня, 23:18
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 16
КП: 0.058
Когда стоит "переворачиваться"(про реверсивные сделки).
Всем привет.
Снял некоторое время назад видео по просьбе подписчика о том, когда и как лучше переворачиваться из шорта в лонг и наоборот! Ведь это не всегда можно делать!
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