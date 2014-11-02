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Китай и Европа переходят на электромобили

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Старый Сегодня, 23:17
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 82
КП: 0.042
Китай и Европа переходят на электромобили


Большинство работающих в сфере автомобильной промышленности говорят о том, что 2017 год станет решающим для электромобилей, и в этом направлении преуспеют производители во многих странах, кроме США.

Регулирование количества вредных выбросов в странах Европы и Китае, заставляет переориентироваться производителей автомобилей на выпуск более экологических гибридных авто, в свою очередь и потребители стараются пересесть на такой вид транспорта.

В европейских странах так называемые «экологические» автомобили, приносят немалую экономию, из-за того что на их приобретение выдаются субсидии и разнообразные налоговые льготы, а владельцы обычных транспортных средств с моторами внутреннего сгорания, начинают сталкиваться с трудностями разного рода, ограничениями на использование таких видов авто.

А вот Китай борется с обычными автомобилями из-за катастрофического уровня загрязнения в своих крупных мегаполисах, и старается продвигать гибридные автомобили на государственном уровне. Путем инвестиций в разработку такой техники, а также путем принятия разного рода нормативных актов, которые запрещают использовать обычные бензиновые и дизельные автомобили, в крупных мегаполисах.

Но, несмотря на такие тенденции, не во всем мире наблюдается переход на «экологические» авто, например в США производство электромобилей немного замедлилось. Все же в Америке также хотят не отставать от Европы и Китая в этом вопросе. И пробуют выпускать большее количество автомобилей.

Специально для mmgp.ru
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Адрон на форуме  
Старый Сегодня, 23:23
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 342
Благодарностей: 45
КП: 0.060
Re: Китай и Европа переходят на электромобили
Цитата:
Сообщение от Адрон Посмотреть сообщение
А вот Китай борется с обычными автомобилями из-за катастрофического уровня загрязнения в своих крупных мегаполисах, и старается продвигать гибридные автомобили на государственном уровне. Путем инвестиций в разработку такой техники, а также путем принятия разного рода нормативных актов, которые запрещают использовать обычные бензиновые и дизельные автомобили, в крупных мегаполисах.
Возможно такие запреты в скором времени появятся во многих странах.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Лалла вне форума  
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