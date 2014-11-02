Китай и Европа переходят на электромобили

Большинство работающих в сфере автомобильной промышленности говорят о том, что 2017 год станет решающим для электромобилей, и в этом направлении преуспеют производители во многих странах, кроме США.
Регулирование количества вредных выбросов в странах Европы и Китае, заставляет переориентироваться производителей автомобилей на выпуск более экологических гибридных авто, в свою очередь и потребители стараются пересесть на такой вид транспорта.
В европейских странах так называемые «экологические» автомобили, приносят немалую экономию, из-за того что на их приобретение выдаются субсидии и разнообразные налоговые льготы, а владельцы обычных транспортных средств с моторами внутреннего сгорания, начинают сталкиваться с трудностями разного рода, ограничениями на использование таких видов авто.
А вот Китай борется с обычными автомобилями из-за катастрофического уровня загрязнения в своих крупных мегаполисах, и старается продвигать гибридные автомобили на государственном уровне. Путем инвестиций в разработку такой техники, а также путем принятия разного рода нормативных актов, которые запрещают использовать обычные бензиновые и дизельные автомобили, в крупных мегаполисах.
Но, несмотря на такие тенденции, не во всем мире наблюдается переход на «экологические» авто, например в США производство электромобилей немного замедлилось. Все же в Америке также хотят не отставать от Европы и Китая в этом вопросе. И пробуют выпускать большее количество автомобилей.
Специально для mmgp.ru