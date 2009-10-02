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Как успешно войти в рынок, зная психологию людей.

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Старый Сегодня, 23:14
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 16
КП: 0.058
Как успешно войти в рынок, зная психологию людей.
Всем привет.
Для кого-то это кажется странным, но если знать психологию рыночных движений, можно входить в очень хорошие сделки, которые дают прекрасные движения цены! Вот небольшое видео об этом:
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