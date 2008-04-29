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Механика движения цены(основа торговли)

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Старый Сегодня, 23:11
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 16
КП: 0.058
Механика движения цены(основа торговли)
Здравствуйте. В этом видео я постарался максимально понятным языком рассказать о том, почему и как движется цена, без чего нормальная торговля невозможна.
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