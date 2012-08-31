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Китайские криптовалютные биржи Huobi и OKCoin заявили об остановке маржинальных торго

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Китайские криптовалютные биржи Huobi и OKCoin заявили об остановке маржинальных торго
Заявления об остановке маржинальных торгов были сделаны сегодня на сайте биржи OKCoin и в Weibo-аккаунте биржи Huobi.

Как сообщается, биржи официально подтвердили остановку маржинальных торгов, осуществленную 13 января. Представители бирж сообщили также, что торги не возобновятся ни на официальных сайтах, ни на международном зеркале BitYes. Причиной остановки торгов стало официальное требование Народного банка Китая.

Отметим, что вчера Народный банк Китая заявил о нарушениях, допущенных криптовалютными биржами в ходе их работы.

Цитата:
«Биржами было нарушено соглашение о маржинальной торговле, что привело к аномальной волатильности рынка. Также в ходе проверки выяснилось, что биржи не соблюдали международное законодательство о противодействии легализации преступных доходов», —
говорится в заявлении банка.

Как и другие китайские биржи, Huobi заявила, что продолжит сотрудничество с центробанком и финансовыми органами страны.

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