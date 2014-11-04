Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Как происходят развороты цены на рынке

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Старый Сегодня, 23:04
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 16
КП: 0.058
Как происходят развороты цены на рынке
Всем привет, небольшое но крайне полезное видео для трейдеров форекс или биржи! Механика разворота!
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