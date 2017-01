Анна Чернобай Профессионал

Власти Китая готовятся перекрыть отток капитала

Поскольку Китай продолжает сталкиваться с оттоком капитала, растут ожидания, что власти предпримут шаги, чтобы остановить этот процесс.



В прошлом году отток капитала из страны составил $728 млрд согласно данным Standard Chartered Plc, в результате чего юань по прогнозам продолжит падать по отношению к доллару в 2017 г.



Аналитики пытаются спрогнозировать возможные шаги властей, направленные на то, чтобы остановить бегство капитала. Недавние меры – ограничение на покупку страховых продуктов в Гонконге, ограничение зарубежных приобретений и инвестиций – предполагают также предоставление более подробной информации от граждан при переводе средств в иностранную валюту.



Валютный регулятор Китая считает, что такие шаги были предприняты для укрепления существующей политики, и не приравнивает их к попытке остановить бегство капитала.



Государственное управление валютного контроля Китая оценит планы по борьбе с оттоком капитала до начала их реализации, заявил один из чиновников на брифинге в четверг.



Вот что ожидают аналитики от Китая:



Ограничение расходов за рубежом



Правительство может ограничить расходы с кредитных карт UnionPay своих граждан на зарубежную продукцию с высокой добавленной стоимостью – предметы искусства, антиквариат, заявил Робин Хинг, экономист из Morgan Stanley.



Китайские покупатели во многом спровоцировали рост цен на аукционах в последние годы. Миллиардер Лю Йигиан в прошлом году использовал карты American Express для перевода суммы в $45 млн при покупке вышитого на Тибете шелка – работ мастеров XV века.



Давление на экспорт



Самая серьезная мера, на которую могут решиться власти, – это заставить экспортеров продавать свои валютные доходы, говорит Брэд Сетсер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке и бывший чиновник Министерства финансов США.



Такой шаг будет способствовать решению одной из ключевых проблем, являющихся источником слабости юаня. В ноябре китайские экспортеры конвертировали 56% своих зарубежных доходов в юани. В течение 4 лет, вплоть до 2013 г., эта цифра составляла 71%.



В то же время подобные меры могут значительно повысить отток капитала, так как это может нарушить состояние сферы торговли, отметил Гаррисон Ху, экономист Royal Bank of Scotland Group Plc.



Цитата: "Это было бы явным откатом назад в восприятии Китая как страны, которая легко интегрируется в мировую финансовую систему", —



Налог на валютные операции



В марте прошлого года валютный регулятор заявил, что Китай рассматривает введение налога на иностранную валюту для ограничения оттока капитала. Для этого шага центробанк уже разработал ряд мер. Так называемый налог Тобина осложнил бы планы Китая по увеличению глобальной роли юаня и подорвал бы обещание руководства страны увеличить роль рыночных сил во второй по величине экономике в мире.



Ограничение использования криптовалюты bitcoin



Китайские инвесторы все чаще обращались к криптовалюте, хеджируя свою валютную позицию от ослабления юаня и оттока капитала из страны. Это помогало ралли bitcoin превзойти все основные валюты, фондовый индекс в 2016 г.



Несмотря на то что bitcoin нельзя поставить на один уровень с большинством классов активов, эта валюта оказалась чувствительной к любым шагам Китая по пресечению торговли. Bitcoin упал на 6,5% в этом году, после того как чиновники центробанка провели обмен и предупредили инвесторов об опасности торговать активами с использованием bitcoin.



Власти потребуют больше отчетов об обменных операциях с bitcoin, заявил Зеннон Кэпрон, управляющий директор шанхайской консалтинговой компании Kapronasia.



Ужесточение контроля за деятельностью банков



Отток капитала из Китая был частично обусловлен ростом зарубежных активов местных финансовых институтов. В III квартале отток за счет кредитов вырос до $37,2 млрд. Власти, скорее всего, смогут удержать государственные банки от наращивания иностранных активов и, возможно, сделали это в прошлом квартале, сказал Сетсер.



Центробанк также планирует поощрять кредиторов выдавать больше долларовых кредитов. Банки смогут конвертировать такие средства, собранные за границей, в юани. НБК, таким образом, повысит валютные резервы.



Стимулирование притока капитала



Привлечение большего объема иностранных средств в Китай, очевидно, помогло бы противостоять оттоку. В частности, китайские чиновники должны предпринять все меры, для того чтобы акции и облигации китайских компаний попали в международные индексы акций и облигаций, такие как MSCI Inc. Это приведет к кардинальному изменению ситуации: согласно оценкам HSBC Holdings Plc включение китайских облигаций в подобные индексы может помочь привлечь около $150 млрд на рынок китайского государственного долга, а также около $30 млрд в фондовый рынок страны, если акции китайских компаний попадут в индекс MSCI.



Как ни странно, эти ограничения Китая по выводу средств из страны препятствуют притоку средств. MSCI установил ограничения, не включив китайские акции в индекс развивающихся рынков в июне, заявив, что ограничения остаются "значительным препятствием" для инвесторов.



Все эти меры отложены до тех пор, пока китайские финансовые рынки остаются слабыми. Денежно-кредитная политика по-прежнему расходится с монетарной политикой США, что способствует оттоку средств из страны.



Цитата: "Предложенные меры способны помочь снизить темпы оттока капитала в краткосрочной перспективе. Тем не менее фундаментальные факторы, стоящие за оттоком — снижение доходности инвестиций в Китае и продолжающееся расхождение в процентных ставках между Китаем и США, – остаются неизменными и, вероятно, подстегнут отток капитала в среднесрочной перспективе", —



