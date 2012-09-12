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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,601 Благодарностей: 6,150 КП: 0.211

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Какие украинские стартапы выживут в 2017 году Какие украинские стартапы выживут в 2017 году







Об украинских разработчиках знают во всем мире. К примеру, на завершившейся на днях в Лас-Вегасе выставке CES 2017, участие в которой, помимо прочих, приняло и восемь украинских стартапов. А еще три украинские команды-финалисты вышли в финал Eurasia Mobile Challenge и теперь поборются за главный приз в $20 тыс., а также возможность поехать в Барселону на Mobile World Congress 2017.



Из последних украинских разработок, отмеченных на престижных международных конкурсах, можно отметить:



Photofact — разработка, защищающая фотографии от подделки;



Luckfind.me (Online Lost & Found Luckfind.me) – сервис поиска потерянных вещей;



inCust — бескарточная программа лояльности для бизнеса;



Solargaps — умные жалюзи, автоматически отслеживающие положение солнца и генерирующие электроэнергию;



Technovator — устройство для дистанционной зарядки смартфонов.



Но что же касается тех, кто борется не только за конкурсную награду, а и за реальные деньги?



Какие же украинские разработки больше всего привлекают инвесторов и проектам в каких сферах нашим разработчикам сулят успех эксперты?



С уверенностью можно выделить несколько проектов, на финансирование которых инвесторы не пожалели денег в 2016-м году:



Sixa — сервис для создания виртуального “облачного” компьютера. В прошлом году стартап смог пройти акселерационного программу Y Combinator и привлечь $120 тыс. инвестиций. После нескольких раундов посевной стадии украинская команда смогла получить еще $3,5 млн от калифорнийского фонда Tandem Capital, украинской Digital Future и Horizon Capital.



eTachki — онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Сразу после перезапуска в проект зашла инвестиционная компания TA Ventures. Это помогло привлечь $1 млн.



Allset — сервис для заказа еды и бронирование столиков в ресторанах. Разработчики протестировали различные бизнес-модели и запустила в США приложение, которое помогает заблаговременно заказать столик и еду в ресторанах. С каждого заказа стартап зарабатывает $2 — один от ресторана, второй –— от пользователя. В 2016-м проект привлек $3,35 млн от Andreessen Horowitz и ряда других инвесторов.



Mevics — привлек $500 тыс. от инвестиционно-консалтинговой компании UBTower. Гаджет позволит сохранить здоровье спины и выработать правильную осанку тем, кто ведет сидячий образ жизни.



В 2017-м году же разработчикам советуют сделать упор на финтех-решениях (блокчейн, биткоин, платежные системы — это, в первую очередь, MoneyX, WayForPay, Allset), агротеx (дроны для посадки деревьев, автоматические теплицы, системы управления и пр. — яркий представитель Agri Eye), а также на технологиях “умного дома” вроде украинской разработки Ecoisme — гаджет помогает экономить электроэнергию.



А стартапы, направленные на внутренний рынок (zakaz.ua, DelFast), при наличии бизнес-плана, также имеют все шансы запуститься в короткие сроки (местные инвесторы, трезвая оценка прибыльности).



“Зачастую на запуск рабочего решения требуется меньше года. Так, для некоторых сфер достаточно просто одной бизнес-модели и MVP продукта для начала переговоров о финансировании. Для краудфандинг-проектов существует возможность вообще получать финансирование, начиная с первого дня работы кампании, имея лишь визуальную презентацию проекта”, — отметил в беседе с маркетинг директором Trud.com Влад Утикалов.



Так, украинская команда Planexta разработала “умный браслет”, который умеет мониторить психическое состояние “носителя” на основании данных электрокардиограммы, и собрала на Kickstarter нужные $100 тыс. за 8 дней до конца кампании.



По словам основателя стартапа Евгения Найштетика, гаджет SenceBand поможет выявлять атриовентрикулярную блокаду, нарастающую ишемию и прогнозировать развитие инфаркта миокарда. Запускать коммерческую версию продукта планируют в сентябре 2017 года.



Также в Украине набирают популярность антикоррупционные стартапы.



Целых пять разработок планирует внедрить у себя, к примеру, Министерство инфраструктуры. Так, в декабре прошли отбор и стали победителями:



BI Bot — система оценки связей между предприятиями, которые используют бюджетные средства и совершают госзакупки;



DRevenueBoost — комплекс средств для повышения эффективности управления “Укрзализныцей”;



E-service Vagon (BussPass, ACy) — система контроля над передвижением вагонов;



Seven red lines — устройство для контроля железнодорожных вагонов или морских контейнеров;



Uleak — платформа на основе больших данных для выявления коррупционных рисков.



К февралю проекты должны быть готовы к интеграции в Мининфраструктуры. А до тех пор, с разработчиками будут работать около 40 наставников из 1991 Open Data Incubator.



“Этот набор станет первым, направленным на разработку сервисов для решения узких проблем министерства. Для других ведомств это пример того, как можно активно менять структуру взаимодействия с гражданами, лучше понимать потребности, и объединить усилия представителей госсектора и активистов для решения внутренних проблем и более эффективного управления инфраструктурой”, — отметил основатель Инкубатора 1991 Денис Гурский.



При этом, как отмечает посол Университета Сингулярности Игорь Новиков, в самом начале своего пути большинство стартапов и вовсе не требуют никаких вложений со стороны разработчиков. Вкладывать деньги придется потом, в расширение проекта. Финансируют такие разработки разные компании, как украинские, так и зарубежные, фонды, иногда, на это дают гранты. Деньги — это не самая главная проблема научных бизнес-начинаний.



Одна из самых больших трудностей — техническое оснащение. Не хватает лабораторий, технических центров. Свои идеи ученые начинают в гараже. Нет сообщества, где пересекались бы деньги и научные идеи для бизнеса.



Вместе с тем, большинство успешных украинских стартапов покидают Украину. За два последних года из страны уехало порядка 9 тыс. IT-специалистов. В лучшем случае, остаются команды разработчиков, но все инвестиции и выручка компаний проходят через юрлиц-нерезидентов.



Хотя стоит отметить, что в условиях девальвации гривны и общей нестабильности, отток айтишников не катастрофичен, ведь уровень жизни IT-специалиста в Украине намного выше, чем у многих наших сограждан.



Также одной из причин, по которой разработчики принимают решения покинуть страну является сложность поиска инвесторов внутри страны. За рубежом даже запускают на госуровне спецпрограммы по привлечению лучших украинских IT-специалистов и выделяют на это сотни миллионов долларов. Поэтому популярностью у наших компьютерщиков пользуются, к примеру, Эстония, Латвия, Канада, Чехия или та же Польша.



“В Польше “посевных” денег очень много. Там начинающих проектов, просивших финансирования, которые несколько раз проваливались — большое множество, и никто их не считает. Там с бизнес-климатом все хорошо, поэтому наши проекты туда и выезжают”, — заметил Денис Гурский.



Источник Об украинских разработчиках знают во всем мире. К примеру, на завершившейся на днях в Лас-Вегасе выставке CES 2017, участие в которой, помимо прочих, приняло и восемь украинских стартапов. А еще три украинские команды-финалисты вышли в финал Eurasia Mobile Challenge и теперь поборются за главный приз в $20 тыс., а также возможность поехать в Барселону на Mobile World Congress 2017.Из последних украинских разработок, отмеченных на престижных международных конкурсах, можно отметить:Photofact — разработка, защищающая фотографии от подделки;Luckfind.me (Online Lost & Found Luckfind.me) – сервис поиска потерянных вещей;inCust — бескарточная программа лояльности для бизнеса;Solargaps — умные жалюзи, автоматически отслеживающие положение солнца и генерирующие электроэнергию;Technovator — устройство для дистанционной зарядки смартфонов.Но что же касается тех, кто борется не только за конкурсную награду, а и за реальные деньги?Какие же украинские разработки больше всего привлекают инвесторов и проектам в каких сферах нашим разработчикам сулят успех эксперты?С уверенностью можно выделить несколько проектов, на финансирование которых инвесторы не пожалели денег в 2016-м году:Sixa — сервис для создания виртуального “облачного” компьютера. В прошлом году стартап смог пройти акселерационного программу Y Combinator и привлечь $120 тыс. инвестиций. После нескольких раундов посевной стадии украинская команда смогла получить еще $3,5 млн от калифорнийского фонда Tandem Capital, украинской Digital Future и Horizon Capital.eTachki — онлайн-аукцион подержанных автомобилей. Сразу после перезапуска в проект зашла инвестиционная компания TA Ventures. Это помогло привлечь $1 млн.Allset — сервис для заказа еды и бронирование столиков в ресторанах. Разработчики протестировали различные бизнес-модели и запустила в США приложение, которое помогает заблаговременно заказать столик и еду в ресторанах. С каждого заказа стартап зарабатывает $2 — один от ресторана, второй –— от пользователя. В 2016-м проект привлек $3,35 млн от Andreessen Horowitz и ряда других инвесторов.Mevics — привлек $500 тыс. от инвестиционно-консалтинговой компании UBTower. Гаджет позволит сохранить здоровье спины и выработать правильную осанку тем, кто ведет сидячий образ жизни.В 2017-м году же разработчикам советуют сделать упор на финтех-решениях (блокчейн, биткоин, платежные системы — это, в первую очередь, MoneyX, WayForPay, Allset), агротеx (дроны для посадки деревьев, автоматические теплицы, системы управления и пр. — яркий представитель Agri Eye), а также на технологиях “умного дома” вроде украинской разработки Ecoisme — гаджет помогает экономить электроэнергию.А стартапы, направленные на внутренний рынок (zakaz.ua, DelFast), при наличии бизнес-плана, также имеют все шансы запуститься в короткие сроки (местные инвесторы, трезвая оценка прибыльности).“Зачастую на запуск рабочего решения требуется меньше года. Так, для некоторых сфер достаточно просто одной бизнес-модели и MVP продукта для начала переговоров о финансировании. Для краудфандинг-проектов существует возможность вообще получать финансирование, начиная с первого дня работы кампании, имея лишь визуальную презентацию проекта”, — отметил в беседе с маркетинг директором Trud.com Влад Утикалов.Так, украинская команда Planexta разработала “умный браслет”, который умеет мониторить психическое состояние “носителя” на основании данных электрокардиограммы, и собрала на Kickstarter нужные $100 тыс. за 8 дней до конца кампании.По словам основателя стартапа Евгения Найштетика, гаджет SenceBand поможет выявлять атриовентрикулярную блокаду, нарастающую ишемию и прогнозировать развитие инфаркта миокарда. Запускать коммерческую версию продукта планируют в сентябре 2017 года.Также в Украине набирают популярность антикоррупционные стартапы.Целых пять разработок планирует внедрить у себя, к примеру, Министерство инфраструктуры. Так, в декабре прошли отбор и стали победителями:BI Bot — система оценки связей между предприятиями, которые используют бюджетные средства и совершают госзакупки;DRevenueBoost — комплекс средств для повышения эффективности управления “Укрзализныцей”;E-service Vagon (BussPass, ACy) — система контроля над передвижением вагонов;Seven red lines — устройство для контроля железнодорожных вагонов или морских контейнеров;Uleak — платформа на основе больших данных для выявления коррупционных рисков.К февралю проекты должны быть готовы к интеграции в Мининфраструктуры. А до тех пор, с разработчиками будут работать около 40 наставников из 1991 Open Data Incubator.“Этот набор станет первым, направленным на разработку сервисов для решения узких проблем министерства. Для других ведомств это пример того, как можно активно менять структуру взаимодействия с гражданами, лучше понимать потребности, и объединить усилия представителей госсектора и активистов для решения внутренних проблем и более эффективного управления инфраструктурой”, — отметил основатель Инкубатора 1991 Денис Гурский.При этом, как отмечает посол Университета Сингулярности Игорь Новиков, в самом начале своего пути большинство стартапов и вовсе не требуют никаких вложений со стороны разработчиков. Вкладывать деньги придется потом, в расширение проекта. Финансируют такие разработки разные компании, как украинские, так и зарубежные, фонды, иногда, на это дают гранты. Деньги — это не самая главная проблема научных бизнес-начинаний.Одна из самых больших трудностей — техническое оснащение. Не хватает лабораторий, технических центров. Свои идеи ученые начинают в гараже. Нет сообщества, где пересекались бы деньги и научные идеи для бизнеса.Вместе с тем, большинство успешных украинских стартапов покидают Украину. За два последних года из страны уехало порядка 9 тыс. IT-специалистов. В лучшем случае, остаются команды разработчиков, но все инвестиции и выручка компаний проходят через юрлиц-нерезидентов.Хотя стоит отметить, что в условиях девальвации гривны и общей нестабильности, отток айтишников не катастрофичен, ведь уровень жизни IT-специалиста в Украине намного выше, чем у многих наших сограждан.Также одной из причин, по которой разработчики принимают решения покинуть страну является сложность поиска инвесторов внутри страны. За рубежом даже запускают на госуровне спецпрограммы по привлечению лучших украинских IT-специалистов и выделяют на это сотни миллионов долларов. Поэтому популярностью у наших компьютерщиков пользуются, к примеру, Эстония, Латвия, Канада, Чехия или та же Польша.“В Польше “посевных” денег очень много. Там начинающих проектов, просивших финансирования, которые несколько раз проваливались — большое множество, и никто их не считает. Там с бизнес-климатом все хорошо, поэтому наши проекты туда и выезжают”, — заметил Денис Гурский.

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