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Президент ВТБ банка спрогнозировал укрепление рубля на 10%

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Старый Сегодня, 22:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 179
Благодарностей: 4
КП: 0.022
Президент ВТБ банка спрогнозировал укрепление рубля на 10%

Президент-председатель правления российского банка "ВТБ""" Андрей Костин считает, что курс российского рубля в недалекой перспективе вполне способен укрепиться где-то до 10%. По его мнению для этого есть масса предпосылок, тогда как угроз и возможных причин для падения рубля в обозримом будущем он не видит.
В кулуарной беседе на Всемирном экономическом форуме в Давосе финансист выразил мнение, что Центробанку достанет опыта, не покупать валюту так, чтобы это негативно сказалось на курсе российского рубля. Учитывая некоторый избыток валютной ликвидности ЦБ сможет покупать без особенного урона для валютного рынка, сохраняя возможность пополнять резервы. Говоря о резервах, президент ВТБ отметил, что за прошедшие пару лет значительно сократились.
Центробанк использовал резервы для того, чтобы поддержать рубль. За этот период золотовалютные запасы снизились с 510,5 млрд. долларов до 377, 7 млрд. долларов. Но после того как рубль был отпущен в свободное плавание в ноябре 2014 г. Банк России перестал истощать резервы на валютные интервенции.
Костин также допускает, что нынешнюю ставку в размере 10% Центробанк может понизить до 6-7% в этом году. Глава ВТБ также озвучил прогнозы аналитиков о возможном понижении инфляции до 3,8%.
Также сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил о том, что с нынешним уровнем цен на рынке нефти и благодаря решению правительства о резервировании дополнительных поступлений от торговли нефтегазовыми продуктами, Банк России получил возможность осуществлять покупку валюты
.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:http://www.etxt.biz/antiplagiat/92c0...88522c17050b3/
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 22:43.
Arise на форуме  
Старый Сегодня, 23:27
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 342
Благодарностей: 45
КП: 0.060
Re: Президент ВТБ банка спрогнозировал укрепление рубля на 10%
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
Президент-председатель правления российского банка "ВТБ""" Андрей Костин считает, что курс российского рубля в недалекой перспективе вполне способен укрепиться где-то до 10%.
Очень хотелось бы, чтобы это оказалось правдой.
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Лалла вне форума  
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