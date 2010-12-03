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Кличко заявляет, что Киев лидирует по наполнению бюджета

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Кличко заявляет, что Киев лидирует по наполнению бюджета
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сегодня украинская столица является лидером по наполнению бюджета и лидером в реализации социальных программ и инфраструктурных проектов.

Об этом он заявил в комментариях журналистам в Давосе после Украинского завтрака, сообщает пресс-служба мэра.

“Как мэр Киева я могу сказать: сегодня столица – лидер по наполнению бюджета, лидер в реализации социальных программ, в осуществлении инфраструктурных проектов. И у нас большие планы на этот год”, – подчеркнул Кличко.

По его словам, от Украины ожидают более эффективных действий и по реализации реформ, и в борьбе с коррупцией. И европейские партнеры понимают, что Украине необходима поддержка в осуществлении ее евроинтеграционных стремлений.

“Очень важно быть сегодня здесь, очень важно говорить с европейскими политиками, доносить свою позицию. Сегодня экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметил здесь, что Украина – суверенное государство и свой европейский выбор сделала. Наши европейские партнеры понимают, что необходима поддержка Украине в этом направлении. Но, очевидно, что от нас ожидают более эффективных действий и в борьбе с коррупцией, и в реализации эффективных реформ”, – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что главная задача для украинской власти – это успех Украины: как экономический, так и политический. “Это будет лучшим ответом и агрессорам, и всем нашим друзьям, которые увидят, насколько мы эффективно работаем”, – отметил Кличко.

По материалам УКРИНФОРМ
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