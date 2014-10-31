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РФ: заемщиков банков освободят от непосильных долгов

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Старый Сегодня, 21:53
#1
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РФ: заемщиков банков освободят от непосильных долгов


В скором будущем, в России, гражданин получивший ранее кредит в банке, а потом в силу каких-то жизненных обстоятельств потерявший возможность платить по накопившимся долгам перед своим кредитным учреждением, сможет их не возвращать, однако только при одном условии. Он должен будет доказать, что с самого начала назначенные платежи были слишком высоки для его текущих доходов.

Всё это по замыслу Центробанка России будет работать на то, чтобы как банки, так и микрофинансовые организации с большей ответственностью подходили бы к выбору своих заемщиков. В связи с этим ЦБ РФ собрался в ближайшее время представить на общественное обсуждение свой отчет, который будет содержать предложения относительно максимального уровня долговой нагрузки граждан РФ. Планируется, что при выдаче кредита будет применяться так называемый "показатель" максимальной нагрузки по долгу.

То есть Банк России, по завершению обсуждения его предложений выработает для подконтрольных им банков критерий, согласно которого они и должны будут рассчитывать этот "показатель" долговой нагрузки.

Работа в этом направлении идёт и в феврале с.г. наше правительство и Центробанк уже будут должны представить президенту РФ свои предложения с тем чтобы лишить банков права взыскивать просроченную задолженность по потребкредиту, если его получил заемщик с высокой долговой нагрузкой, точнее, если соотношение его совокупных долгов к доходам превышало некий критический уровень, который, как планируется теперь будет определять ЦБ РФ.

Кроме того, скоро банки будут обязаны проверять текущую долговую нагрузку гражданина обратившегося за новым кредитом (сейчас они этого могут и не делать)

Такие меры будут работать на ограждение людей от непосильных обязательств - государство собралось гасить неумеренный пыл многих банкиров и руководителей МФО - они берут слишком высокие проценты за свои займы населению.

Руководитель Союза потребителей России в этой связи утверждает, что чаще всего проблемы с оплатой потребкредита бывают у 2-х категорий наших людей. Категория No 1 - это те кто смотрит и подражает другим и побыстрей хочет приобрести то же самое, не понимая до конца в какую "копейку" это ему выльется. Категория No 2 - это те кто берет кредиты из-за попадания в трудные ситуации, к примеру, деньги срочно нужны для лечения. И вот эта категория людей нуждается в помощи государства и именно таким людям надо выдавать кредиты под самый минимальный процент, причем через банки и под гарантии властей региона, где проживает сам человек.

А банки должны будут нести свои увеличенные риски в случае, если они не должным образом оценят платежеспособность гражданина и он потом в суде докажет, что не может теперь расплатиться по полученному потребкредиту. Так наверно будет более честнее.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5880fa9b4ce6a
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