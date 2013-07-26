Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited -Рефбек 100%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,110
Благодарностей: 5,576
КП: 0.037
cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited -Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект КЭШБЕРИ в размере 100% от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.

Тариф - Лакшери - 3%
Тариф Премьер - 3.5%
Тариф Президент - 4%
«ЛайтЗайм - 0.5%

Тема развитие проекта на форуме ММГП :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=493705

Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com, в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.

После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ДРАКОН ВЗЛЕТАЕТ-ЛУЧШИЙ РЕФБЕК 120%+БОНУСЫTRAST-PREMIER-Рефбек 8%
PaytUP-Рефбек 12%MAVRO.ORG-РЕФБЕК 100%
Новостной канал блога TRAPPER-INVEST.COM в TELEGRAM-Новости, обзоры, тренды, инсайды
Trapper77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кэшбери - cashbery.com Ярослав Яценко HYIP от 16% до 60% в месяц 47 Сегодня 22:00
FinFlight Limited - Рефбек 120% - 6% от суммы депозита Trapper77 Архив: Реферальные и страховые предложения 2 07.11.2016 16:08
kairosplanet.com - 161% рефбек Kairos Technologies Limited Prosperity S Архив: Реферальные и страховые предложения 0 22.03.2015 00:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
SvyazStroyInvest - svyazstroyinvest.com
От Sergey$ в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
$50 млрд не дадут экономике России застрять
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tiu-bik
Дельта Банк (Беларусь) - deltabank.by
От tiu-bik в разделе «Банки прочих стран»
Аватар Владимир Ант
Возьму займ 50$
От Владимир Ант в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар bizneser
MoneyGram и WalMart запустили совместную платформу для денежных переводов
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Продам дизайн для HYIP/MLM проекта
От Jeims в разделе «Архив»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube