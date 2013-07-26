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Сегодня, 22:01
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Сегодня, 21:47
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#1
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TRAPPER-INVEST.COM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,110
Благодарностей: 5,576
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cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited -Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект КЭШБЕРИ в размере 100% от суммы депозита, независимо от того какой это депозит первый, второй, третий или десятый.
Тариф - Лакшери - 3%
Тариф Премьер - 3.5%
Тариф Президент - 4%
«ЛайтЗайм - 0.5%
Тема развитие проекта на форуме ММГП :
http://mmgp.ru/showthread.php?t=493705
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com, в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77
Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.
После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!
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Сегодня, 22:01
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