Two Bit Circus привлек $15 млн., для создания парков развлечений нового поколения Экспериментальная развлекательная компания Two Bit Circus привлекла $15 млн. финансирования в раунде, который возглавлял Jazz Venture Partners, при участии прежних инвесторов, в том числе Foundry Group, TechStars Ventures, Intel Capital, и нескольких новых инвесторов. Two Bit Circus основана в Лос-Анджелесе в 2012 году, эта технологическая компания наполняет мероприятия захватывающими интерактивными зрелищами. Среди общественных инсталляций, созданных компанией были такие, в которых применялась виртуальная реальность (VR) с сенсорным интерфейсом, интерактивные игры для конференций, а также “STEAM Carnival.” YouTube YouTube Компания Two Bit Circus о себе заявляет, что она "кардинально изменит мир игр". "Домашние развлечения не сильно изменились с тех пор, как были придуманы лазертаг и мини-гольф," объясняет Брент Бушнелл, генеральный директор и один из основателей Two Bit Circus. "Новейшие технологии приоткрыли двери в целый новый мир, изменилось сама суть игровых технологий, и совместных игр. Технологии отдаляют людей друг от друга, но мы хотим снова объединить их вместе ". Компания привлекла $6,5 млн. в серии А раунда в 2015 году, а в конце прошлого года она запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для производства наборов для детского творчества - тем не менее, кампания была закрыта через месяц не собрав и половины своей цели в $73,000. Полученное ныне финансирование Two Bit Circus будет использовать специально для создания микро-парков развлечений площадью около 30000 квадратных футов, развлечения будут включать виртуальную и смешанную реальность, а также социальные игры, огонь, лазеры, роботы и многое другое. Первый такой парк развлечений откроется в Лос-Анджелесе, с датой пока не определились. Анонс этих парков развлечений отмечает заметную эволюцию для Two Bit Circus, учитывая, что парки будут первыми постоянными местами для компании. "В прошлом, инсталляции Two Bit Circus были временными и проводились в первую очередь на крупных мероприятиях и конференциях, " - говорит Эрик Градман, один из основателей , называющий себя "сумасшедшим изобретателем "." Мы очень рады, что наконец построим наш первый постоянный парк. Наша группа ученых, художников, аниматоров и исполнителей рады подарить миру место, в котором круглый год весело ". Переведено специально для форума mmgp:

