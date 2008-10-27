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Аналитика от компании FidelisCM

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Старый Сегодня, 21:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.01.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Аналитика от компании FidelisCM
Основные события на 19.01.2017

- AUD и NZD выросли по отношению к доллару США в четверг, из-за смешанных австралийских данных и комментариев Йеллен.
- Йеллен говорит, что "слишком долгое ожидание, перед повышением ставок, может оказать негативное влияние - слишком большую инфляцию и финансовую нестабильность."
Индекс доллара США, который измеряет силу доллара США против шести основных валют, почти не изменился и торгуется на уровне 101.28.
- AUD / USD вырос на 0,27% до уровня 0.7527, отскочив от двух-месячного максимума предыдущей сессии на уровне 0.7570, пара NZD / USD окрепла на 0,29% и торговалась на уровне 0.7144.
- Банк Канады оставил процентные ставки без изменений вследствие чего USD / CAD отскочил от максимума на уровне 1.3132, достигнув уровня 1.3064.
- Золото упало на 0,93% до $ 1,200.85 за тройскую унцию.
- Нефть Brent выросла на 51 цент, или на 0,95% до $ 54,43 за баррель
Сырая нефть WTI торговались с повышением на 46 центов до $ 51,54 за баррель

Сегодня:
- ЕЦБ должен объявить решение по денежно-кредитной политике. Объявление будет сопровождаться пресс-конференцией с президентом Марио Драги.
Жесткий тон заявления и комментарии президента ЕЦБ Драги может поддержать евро.
- Канада сообщаит о производственных продаж и покупке иностранных ценных бумаг.
- США опубликует ряд докладов, в том числе данные о разрешениях на строительство, жилищном строительстве, безработице и производственной активности в регионе Филадельфии.
- Председатель ФРС Йеллен выступит на мероприятии в Стэнфордском университете.


EUR / USD внутридневной анализ: ключевое сопротивление на 1.0655.
Pivot: 1,0655

Наши предпочтения: короткие позиции ниже 1.0655 с целями на 1.0620 и 1.0605 в продолжении.

Альтернативный сценарий: выше 1.0655 ищет дальнейшее движение вверх с 1.0675 и 1.0695 в качестве мишеней.

Комментарий: до тех пор, пока 1,0655 является сопротивлением, ожидается порывистое движение с медвежьей уклоном.

Поддержка и сопротивление:
1,0695 **
1,0675 **
1,0655 **
1,0650 Последняя
1,0620 ***
1,0605 *
1,0580 *




Обзор предоставлен брокером Fidelis Capital Markets
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FidelisCM вне форума  
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