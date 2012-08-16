Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бабло списывают в Европпе

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Старый Сегодня, 20:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 28
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Бабло списывают в Европпе
Конец купюры в 500 евро: конец эры наличных денег?

Европейский центральный банк отменил банкноту номиналом 500 евро. Прорыв в борьбе с организованной преступностью? Или начало конца эры наличных денег? Пять вопросов, пять ответов.

http://inosmi.ru/economic/20160507/236444112.html

Причины, последствия, выход из ситуации. И конечно же как сохранить деньги описано тут:

__________________
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DANman вне форума  
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