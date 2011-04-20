Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Apexinvestcenter - Apexinvestcenter.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:15
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 5,273
Благодарностей: 415
КП: 0.000
Apexinvestcenter - Apexinvestcenter.com
Я не админ!
Принимает:BitCoin,Payeer,PerfectMoney
Новый проект:www.apexinvestcenter.com
Планы nvestment:3% Ежедневно в течение 60 календарных дней
Минимальный вклад: $5
Рефские до: 7%
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать в
Apex Инвестиционный центр

Apex Инвестиционный Центр уделяет основное внимание крупнейшие инвестиционные возможности, такие как рынок торговли иностранной валюты круглосуточно и быстро растущий рынок криптовалюта во имя Bitcoin.
Мы в Apex инвестиционного центра имеют мощный потенциал инвестиций на рынке недвижимости из-за фазы коррекции, что рынок недвижимости переживает представит гораздо больше инвестиционных возможностей в будущем, и мы также предлагаем инвестиционные возможности в прибыльный роскошный автомобиль рынок ,

Наша инвестиционная возможность ежегодно растет, и мы постоянно растут активы компаний и с нашей партнерской программе, компания имеет стабильно растущей клиентской базы.
Цитата:
3% Ежедневно в течение 60 календарных дней
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Мой вклад:

Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2815171->U12811166. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ApexInvestCenter.com User hyipnew.. Date: 23:05 18.01.17. Batch: 160751971.
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su vinh на форуме  
Старый Сегодня, 20:25
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,502
Благодарностей: 11,760
КП: 0.194

награды Нострадамус 
Re: Apexinvestcenter - Apexinvestcenter.com

Админко кому ты там втираешь про старт в 2010 году :
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visokP на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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