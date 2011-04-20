Apexinvestcenter - Apexinvestcenter.com

Я не админ!
Принимает:BitCoin,Payeer,PerfectMoney
Новый проект:www.apexinvestcenter.com
Планы nvestment:3% Ежедневно в течение 60 календарных дней
Минимальный вклад: $5
Рефские до: 7%
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
Перевод с Google:
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Добро пожаловать в
Apex Инвестиционный центр
Apex Инвестиционный Центр уделяет основное внимание крупнейшие инвестиционные возможности, такие как рынок торговли иностранной валюты круглосуточно и быстро растущий рынок криптовалюта во имя Bitcoin.
Мы в Apex инвестиционного центра имеют мощный потенциал инвестиций на рынке недвижимости из-за фазы коррекции, что рынок недвижимости переживает представит гораздо больше инвестиционных возможностей в будущем, и мы также предлагаем инвестиционные возможности в прибыльный роскошный автомобиль рынок ,
Наша инвестиционная возможность ежегодно растет, и мы постоянно растут активы компаний и с нашей партнерской программе, компания имеет стабильно растущей клиентской базы.
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3% Ежедневно в течение 60 календарных дней
Мой вклад:
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The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2815171->U12811166. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ApexInvestCenter.com User hyipnew.. Date: 23:05 18.01.17. Batch: 160751971.