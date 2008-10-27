Аналитика от компании NPBFX

Обзор текущей ситуации по паре USD/CHF. Ежедневные торговые прогнозы на аналитическом портале NPBFX
Добрый день, уважаемые форумчане!
Торговая неделя началась с данных о снижении курса доллара США против швейцарского франка. Сейчас мы можем наблюдать восходящий тренд. Как на этом можно заработать и чего стоит ожидать от USD/CHF в ближайшее время? Об этом сегодня в релизе, а также подробности обзора текущей ситуации по паре USD/CHF доступны на аналитическом портале NPBFX. Каждый торговый день аналитики готовят обоснованные торговые прогнозы, предлагают сценарии и торговые сигналы для различных инструментов. Посетители портала получают полезную информацию, готовые решения, что позволяет им расширить возможности своей торговли, увеличить ее эффективность с учетом тенденций на рынке.
Ожидается рост USD/CHF
В рамках волнового анализа, предположительно, завершилось формирование нисходящей коррекции в качестве волны 2, которая приняла форму иррегулярной плоскости. Локально, по всей видимости, начинается рост пары в третьей волне старшего уровня 3 и если предположение верно, то логично ожидать рост пары к отметке 1.0330. Критическим для данного сценария является уровень 0.9993.
Торговые сценарии для пары USD/CHF
Основной сценарий. Покупать пару выше уровня 0.9993 с целью 1.0330.
Альтернативный сценарий. Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.9993 позволят паре продолжить снижение к отметке 0.9870.
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