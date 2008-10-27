Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Аналитика от компании NPBFX

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#1
Компания NPBFX Limited (npbfx.com)
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 98
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Обзор текущей ситуации по паре USD/CHF. Ежедневные торговые прогнозы на аналитическом портале NPBFX

Добрый день, уважаемые форумчане!

Торговая неделя началась с данных о снижении курса доллара США против швейцарского франка. Сейчас мы можем наблюдать восходящий тренд. Как на этом можно заработать и чего стоит ожидать от USD/CHF в ближайшее время? Об этом сегодня в релизе, а также подробности обзора текущей ситуации по паре USD/CHF доступны на аналитическом портале NPBFX. Каждый торговый день аналитики готовят обоснованные торговые прогнозы, предлагают сценарии и торговые сигналы для различных инструментов. Посетители портала получают полезную информацию, готовые решения, что позволяет им расширить возможности своей торговли, увеличить ее эффективность с учетом тенденций на рынке.



Ожидается рост USD/CHF

В рамках волнового анализа, предположительно, завершилось формирование нисходящей коррекции в качестве волны 2, которая приняла форму иррегулярной плоскости. Локально, по всей видимости, начинается рост пары в третьей волне старшего уровня 3 и если предположение верно, то логично ожидать рост пары к отметке 1.0330. Критическим для данного сценария является уровень 0.9993.

Торговые сценарии для пары USD/CHF

Основной сценарий. Покупать пару выше уровня 0.9993 с целью 1.0330.



Альтернативный сценарий. Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.9993 позволят паре продолжить снижение к отметке 0.9870.

Подробнее изучить данный аналитический обзор, ознакомиться с графиками и аналитикой по другим торговым инструментам всегда можно на аналитическом портале NPBFX. Доступ к онлайн-порталу бесплатный и неограниченный для всех зарегистрированных пользователей на сайте NPBFX.



Вы можете начать торговлю USD/CHF в NPBFX на выгодных условиях на любом типе торгового счета - средний спред по паре составляет всего 1.2, 1.0 и 0.8 пункта для счетов Master, Expert и VIP соответственно.

Читайте свежие аналитические обзоры на онлайн-портале и торгуйте эффективнее вместе с NPBFX.
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NPBFX – победитель в номинации «Лучший STP брокер 2016»!
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