Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:53
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,110
Благодарностей: 5,575
КП: 0.037
cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!

Старт проекта 19.01.2016
Представляем Вам полноценный инвестиционный сервис, где Вы можете как получать финансирование, так и самому предоставлять его другим пользователям платформы.
В нашей компании Вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых. А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для Вас источником головокружительных доходов.
«Кэшбери» - это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис. С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входит Микрофинансовая организация «Кэшбери», Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформу для инвесторов. В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании.

Видео с руководителем платформы Артуром Варданяном:


Документы:





Маркетинг проекта для инвесторов:

Микрозаймы частным лицам - проценты начисляютя ежедневно, тело депозита уже включено в начисления:

Развитие 100 дней - Недоступен
Ультра 200 дней - Недоступен
Лакшери 400 дней - 220 % (прибыль)+100% тело депозита=320% за период - 0.8% в день

Займы малому и среднему бизнесу:

Рост - 100 дней - Недоступен
Флагман - 200 дней - Недоступен
Премьер - 400 дней - 260 %(прибыль)+100% тело депозита=360%за период - 0.9%в день.

Финансирование под залог движимого и недвижимого имущестства:
Прогресс - 100 дней - Недоступен
WIP - 200 дней - Недоступен
Президент - 400 дней - 300 % (прибыль)+100% тело депозита=400% за период - 1% в день.

Маркетинг для заемщиков:
1)Микрозаймы частным лицам - суммы до 15 000 руб. - срок до 30 дней
2)Займы малому и среднему бизнесу - суммы до 100 000 руб. - срок до 100 дней.
3)Финансирование под залог движимого и недвижимого имущества - суммы до 1 0000 000 милионна рублей сроком до 100 дней.

Валюта вклада:Долары США, рубли,гривны, тенге BTC.
Платежные системы:
Perfectmoney,Advcach, Payeer
, Qivi, Яндекс деньги, Банки и др.

Партнерская программа:
Партнёрская программа 5-ти уровневая и выплачивается по принципу 50/50. 50% выплачивается при создании партнёром депозита, 50% начисляются с каждого начисления дивидендов партнёру на протяжении всего срока работы тарифа.
Микрозаймы частным лицам:
Тариф - Лакшери
1)3%(от депозита)/3% (от прибыли в течении срока работы)
2)1%/1%
3)0.5%.0.5%
4)0.5%.0.5%
5)0.5%.0.5%
Займы малому и среднему бизнесу:
Тариф Премьер
1)3.5%(от депозита)/3.5% (от прибыли в течении срока работы)
2)1%/1%
3)0.5%.0.5%
4)0.5%.0.5%
5)0.5%.0.5%
Финансирование под залог движимого и недвижимого имущестства:
Тариф Президент
1)4%(от депозита)/4% (от прибыли в течении срока работы)
2)1%/1%
3)0.5%.0.5%
4)0.5%.0.5%
5)0.5%.0.5%

МЕНЕДЖЕРСКИЕ БОНУСЫ:
За карьерный рост внутри платформы получай от 5 000 до 500 000 рублей за каждую квалификацию

*Основная ветка - это лично приглашённый партнёр, с наибольшим объёмом денежных средств в структуре.
Представительство:
Таблица доходности представителей
Цитата:
*Объём – это сумма привлечённых инвестиций партнёров первой линии
**Период – это промежуток времени с первого по последнее число каждого месяца.

Мой вклад:





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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 20:19.
Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 20:03
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 282
Благодарностей: 22
КП: 0.050
Re: cashbery.com-Кэшбери-Cashbery Limited
Есть тема в хайпах.
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На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
biznesunions на форуме  
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