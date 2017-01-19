Обзор курса биткоина — Горки (19.01.2017)

Курс биткойна продолжает демонстрировать повышенную волатильность, что в текущей ситуации абсолютно предсказуемо. При текущем поведении курса мы наблюдаем сильные проколы уровней поддержки и сопротивления. Из-за этого зачастую совершенно не понятно, прошли мы тот или иной уровень для движения к следующей цели или это очередной ложный пробой. Самое интересное, что на дневном графике сейчас многие могут предположить, что рисуется перевернутая голова-плечи и после небольшого периода консолидации нас ждет повторный заход в район $1200. Но пока выводы делать рано и скорее всего курс дорисует на голову и плечи, а формацию нисходящего канала. На текущий момент мы видим консолидацию в диапазоне $860 — $913. При этом возможны проколы до $940. На повторную попытку роста имеет смысл расчитывать только при пробое вверх уровня $940. При этом следующей целью видится район $980, то есть поход к максимумам года совершенно не обязателен. При проходе вниз $860 укатимся на $780. При этом мы рекомендовали в текущей ситуации высокой волатильности быть очень внимательными и снизить объемы торгов, так как стопы выбивает быстро, а амплитуда движения непредсказуемая. Удачных торгов! Рады вам сообщить дорогие читатели, что мы запустили канал новостей в мобильном приложении Telegram. Присоединяйтесь и получайте первыми самые свежие новости из мира криптовалют и финтеха. Обзор отражает субъективную позицию аналитиков Coinspot c учетом личного стиля торговли. Торговые операции с криптовалютой...