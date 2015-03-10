crypta Интересующийся

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Биткоин в ОАЭ: запретить нельзя разрешить

В то время, как весь криптовалютный мир ожидает, какие действия Народный банк Китая начнёт предпринимать для регулирования биткоина и других цифровых валют, другой Центральный банк разрабатывает собственные весьма интересные правила.

В начале года Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выпустил новую нормативно-правовую базу, которая станет основой для развития новой цифровой платежной экосистемы как части более широкой инициативы по модернизации инфраструктуры страны.

Под нововведения от 1 января попали компании, которые занимаются депонированием и выводом средств с платежных счетов, эмитентов дебетовых и кредитных карт, денежными переводами и P2P-платежами.

Однако, при детальном рассмотрении нового свода правил выяснилось, что указанным компаниям для осуществления любых операций, в том числе и транзакций, запрещено использовать "виртуальные валюты", которые получили такое определение: «любой вид цифровой единицы, используемой как средство обмена, создания счета или хранения ценностей». Под исключения попали «баллы лояльности и другие подобные цифровые продукты». Ситуация очень сильно напоминает прошлогодний законопроект российского Минфина, не правда ли?

Несмотря на то, что новые правила запрещают поставщикам платежных услуг проводить транзакции в цифровых валютах, представители Центрального банка считают, что текст документа оставляет пространство для интерпретаций.

К каким результатом приведёт соблюдение новых правил станет понятно только после того, как Центральный банк начнет их применять на практике «в зависимости от конкретного случая».

«Действительно ли это – всеобъемлющий запрет на использование любой цифровой валюты или под него попадает только платёжная экосистема?», – недоумевает Салли Сфейр-Тайт (Sally Sfeir-Tait), бизнес-партнёр Clyde&Co, имеющая отношение к нормативным вопросам, возникающим в регионе.

По словам Раза Ризви (Raza Rizvi), советника юридической фирмы Simmons&Simmons, данный законопроект не запрещает использование криптовалют, а «вносит некоторые ограничения, что вовсе не удивительно».

«С одной стороны, правительство не может не оценивать перспективы технологии, которая находится в основе криптовалют, с другой – оно явно недовольно отсутствием центрального контроля, который является неотъемлемой их частью», – считает он.

Действительно, некоторые источники подтверждают, что запрет использования криптвалют связан с тем, что Центрального банк «вынужден осторожничать, когда дело доходит до финансового контроля».

Сфейр-Тайт предположил, что в этом случае действия Центрального банка в основном соответствуют его мандату как главной денежной контрольной комиссии ОАЭ.

«В конечном итоге, главная цель Центрального банка – финансовая и денежная стабильность, и подобный законопроект является тем шагом, который он предпринимает для её достижения. Во всяком случае, так он на это смотрит», – подчеркнула она.

Ола Дудин (Ola Doudin), руководитель биткоин-стартапа BitOasis, находящегося в Дубае, полагает, что под новые правила регулирования криптовалют попадают компании, которые по закону должны получать лицензию на оказание платежных услуг. Деятельность же BitOasis, по её мнению, к этим правилам отношения не имеет. Ола считает, что в регионе нет чётких правил для компаний и бирж, которые предоставляют индустрию цифровых валют, поэтому участники рынка только приветствуют их появление.

Для разрешения сомнений теперь остается ждать дальнейших действий властей Эмиратов.



ИСТОЧНИК В то время, как весь криптовалютный мир ожидает, какие действия Народный банк Китая начнёт предпринимать для регулирования биткоина и других цифровых валют, другой Центральный банк разрабатывает собственные весьма интересные правила.В начале года Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выпустил новую нормативно-правовую базу, которая станет основой для развития новой цифровой платежной экосистемы как части более широкой инициативы по модернизации инфраструктуры страны.Под нововведения от 1 января попали компании, которые занимаются депонированием и выводом средств с платежных счетов, эмитентов дебетовых и кредитных карт, денежными переводами и P2P-платежами.Однако, при детальном рассмотрении нового свода правил выяснилось, что указанным компаниям для осуществления любых операций, в том числе и транзакций, запрещено использовать "виртуальные валюты", которые получили такое определение: «любой вид цифровой единицы, используемой как средство обмена, создания счета или хранения ценностей». Под исключения попали «баллы лояльности и другие подобные цифровые продукты». Ситуация очень сильно напоминает прошлогодний законопроект российского Минфина, не правда ли?Несмотря на то, что новые правила запрещают поставщикам платежных услуг проводить транзакции в цифровых валютах, представители Центрального банка считают, что текст документа оставляет пространство для интерпретаций.К каким результатом приведёт соблюдение новых правил станет понятно только после того, как Центральный банк начнет их применять на практике «в зависимости от конкретного случая»., – недоумевает Салли Сфейр-Тайт (Sally Sfeir-Tait), бизнес-партнёр Clyde&Co, имеющая отношение к нормативным вопросам, возникающим в регионе.По словам Раза Ризви (Raza Rizvi), советника юридической фирмы Simmons&Simmons, данный законопроект не запрещает использование криптовалют, а «вносит некоторые ограничения, что вовсе не удивительно»., – считает он.Действительно, некоторые источники подтверждают, что запрет использования криптвалют связан с тем, что Центрального банкСфейр-Тайт предположил, что в этом случае действия Центрального банка в основном соответствуют его мандату как главной денежной контрольной комиссии ОАЭ., – подчеркнула она.Ола Дудин (Ola Doudin), руководитель биткоин-стартапа BitOasis, находящегося в Дубае, полагает, что под новые правила регулирования криптовалют попадают компании, которые по закону должны получать лицензию на оказание платежных услуг. Деятельность же BitOasis, по её мнению, к этим правилам отношения не имеет. Ола считает, что в регионе нет чётких правил для компаний и бирж, которые предоставляют индустрию цифровых валют, поэтому участники рынка только приветствуют их появление.Для разрешения сомнений теперь остается ждать дальнейших действий властей Эмиратов.

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