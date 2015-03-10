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Биткоин в ОАЭ: запретить нельзя разрешить

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Биткоин в ОАЭ: запретить нельзя разрешить

В то время, как весь криптовалютный мир ожидает, какие действия Народный банк Китая начнёт предпринимать для регулирования биткоина и других цифровых валют, другой Центральный банк разрабатывает собственные весьма интересные правила.
В начале года Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выпустил новую нормативно-правовую базу, которая станет основой для развития новой цифровой платежной экосистемы как части более широкой инициативы по модернизации инфраструктуры страны.
Под нововведения от 1 января попали компании, которые занимаются депонированием и выводом средств с платежных счетов, эмитентов дебетовых и кредитных карт, денежными переводами и P2P-платежами.
Однако, при детальном рассмотрении нового свода правил выяснилось, что указанным компаниям для осуществления любых операций, в том числе и транзакций, запрещено использовать "виртуальные валюты", которые получили такое определение: «любой вид цифровой единицы, используемой как средство обмена, создания счета или хранения ценностей». Под исключения попали «баллы лояльности и другие подобные цифровые продукты». Ситуация очень сильно напоминает прошлогодний законопроект российского Минфина, не правда ли?
Несмотря на то, что новые правила запрещают поставщикам платежных услуг проводить транзакции в цифровых валютах, представители Центрального банка считают, что текст документа оставляет пространство для интерпретаций.
К каким результатом приведёт соблюдение новых правил станет понятно только после того, как Центральный банк начнет их применять на практике «в зависимости от конкретного случая».
«Действительно ли это – всеобъемлющий запрет на использование любой цифровой валюты или под него попадает только платёжная экосистема?», – недоумевает Салли Сфейр-Тайт (Sally Sfeir-Tait), бизнес-партнёр Clyde&Co, имеющая отношение к нормативным вопросам, возникающим в регионе.
По словам Раза Ризви (Raza Rizvi), советника юридической фирмы Simmons&Simmons, данный законопроект не запрещает использование криптовалют, а «вносит некоторые ограничения, что вовсе не удивительно».
«С одной стороны, правительство не может не оценивать перспективы технологии, которая находится в основе криптовалют, с другой – оно явно недовольно отсутствием центрального контроля, который является неотъемлемой их частью», – считает он.
Действительно, некоторые источники подтверждают, что запрет использования криптвалют связан с тем, что Центрального банк «вынужден осторожничать, когда дело доходит до финансового контроля».
Сфейр-Тайт предположил, что в этом случае действия Центрального банка в основном соответствуют его мандату как главной денежной контрольной комиссии ОАЭ.
«В конечном итоге, главная цель Центрального банка – финансовая и денежная стабильность, и подобный законопроект является тем шагом, который он предпринимает для её достижения. Во всяком случае, так он на это смотрит», – подчеркнула она.
Ола Дудин (Ola Doudin), руководитель биткоин-стартапа BitOasis, находящегося в Дубае, полагает, что под новые правила регулирования криптовалют попадают компании, которые по закону должны получать лицензию на оказание платежных услуг. Деятельность же BitOasis, по её мнению, к этим правилам отношения не имеет. Ола считает, что в регионе нет чётких правил для компаний и бирж, которые предоставляют индустрию цифровых валют, поэтому участники рынка только приветствуют их появление.
Для разрешения сомнений теперь остается ждать дальнейших действий властей Эмиратов.

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